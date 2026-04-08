GASTRONOMÍA
La venta de Málaga con cinco siglos de historia que provocó el nacimiento del pueblo más joven de la Axarquía: "Buena comida y raciones generosas"
Este establecimiento arrancó su actividad hace más de 500 años como parada para los viajeros que transitaban el Camino Real que unía Vélez y Granada
Un restaurante con comida tradicional y las mejores carnes a la brasa que nació hace cinco siglos y provocó el nacimiento del pueblo más joven de la Axarquía de Málaga. Este enclave histórico que aún mantiene su esencia 500 años después de sus inicios es la Venta La Viña, un restaurante situado en el municipio de La Viñuela que se ha convertido en uno de los establecimientos más antiguos de la provincia malagueña.
La historia de la Venta La Viña se remonta al siglo XVI, cuando se creó esta venta para servir de posada para los viajeros que recorrían el Camino Real de Vélez a Málaga.
El origen de la histórica venta de Málaga y el nacimiento del municipio
En ese momento, en el lugar únicamente se encontraba esta posada, además de una pequeña viña que se situaba en sus alrededores, lo que hizo que este establecimiento se empezara a conocer como 'La Venta de la Viña'.
Pero fue tal la actividad y acogida de este negocio que propició la construcción en su entorno de distintas viviendas y edificaciones hasta que, finalmente, se acabó poniendo en pie el pueblo de La Viñuela, considerado el más joven de la Axarquía.
Un enclave histórico en unas tierras habitadas desde el Paleolítico
A pesar de la relativa juventud de la localidad, sus tierras fueron unas de las primeras de la comarca en ser habitadas, tal y como se puede contemplar en los restos arqueológicos encontrados, que prueban la ocupación de este paso natural hacia el norte desde el Paleolítico.
Y en estas tierras fue donde se instaló este negocio conocido en la actualidad como Venta La Viña, convertido en un restaurante con una amplia variedad de carnes a la brasa y platos de cocina tradicional.
Tapas y platos variados por precios asequibles
De ese modo, este negocio cuenta con una amplia variedad de tapas desde apenas 2 euros y platos desde 5, como rosada, calamares, gambas rebozadas, costillas, alitas, pinchitos, mini hamburguesas, alitas de pollo, gambones, costillas, calamares y rosada, entre otros.
En su amplia carta de platos también ofrece paté casero, cazuela de chorizo, gambas al pilpil o revuelto de trigueros, champiñones, jamón y gambas.
Las especialidades de carnes a la brasa de Venta La Viña
Además, entre sus especialidades, disponibles desde 11 euros, se pueden degustar carnes como medallones de solomillo en salsa, pluma ibérica de bellota, chuleta ibérica a la brasa, pechuga de pollo a la brasa y brocheta de pollo.
A estas se suman platos como el solomillo o el entrecot de ternera a la brasa o las chuletillas de cordero a la brasa, además de pescados como rosada, pez espada o salmón.
Postres caseros y opiniones de sus clientes
Y para completar el menú, dispone de toda clase de postres desde 4 euros como flan de huevo o de café, tarta de queso, de chocolate o de zanahoria, o coulant de chocolate.
"Sirven buena comida con opciones para todos los gustos, a destacar las carnes a la brasa y sus raciones, que son generosas", destacan sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante.
Un restaurante con comida casera y buen servicio en La Viñuela
Además, los usuarios aseguran que "es uno de los mejores restaurantes de la zona, con comida muy buena, servicio excelente y salón muy acogedor".
"La comida está buenísima y a buen precio", indican al respecto, y añaden: "Excelente experiencia, comida casera, amplia carta y muy buen servicio".
Un restaurante que continúa en la misma ubicación de la histórica venta, en la Plaza de Andalucía número 1, y que está abierto de martes a domingo de 9.00 a 23.00 horas.
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