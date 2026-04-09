Archivada la causa que investigaba la muerte de Haitam Mejri durante su detención en Torremolinos

El juzgado de Torremolinos que investigaba la muerte de Haitam Mejri, el joven que falleció tras ser reducido por varios agentes que usaron pistolas taser, ha ordenado el archivo provisional de las diligencias previas incoadas tras el suceso. Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la decisión no es definitiva, ya que ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. Los magistrados de una de las secciones penales decidirán próximamente si el archivo es definitivo o, por el contrario, ordenan continuar con la investigación para determinar si existen responsabilidades penales.

Las fuentes han explicado que la decisión se basa en el informe definitivo de los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), que consideran que la muerte se produjo por "una causa no natural, que provocó una parada cardiorrespiratoria motivada por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas que derivaron en la causa fundamental del fallecimiento: un delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de sustancias".

Aunque ayer aseguraron que no había una decisión tomada, hoy han aclarado que el auto de archivo se dictó el pasado martes y que ratifica el sobreseimiento provisional que la jueza decidió el 10 febrero a la espera del informe forense definitivo. Con este sobre la mesa, la magistrada considera que la autopsia oficial aporta "conclusiones más concluyentes que la presentada por la familia del fallecido, a la que la resolución califica como "no concluyente y "basada en hipótesis. ·"Es menos completa dado que no analiza algunos restos y fluidos de la víctima", remarca el TSJA.

Noticias relacionadas

Un informe "muy vago"

Los Mejri no piensan igual. Samuel Tejada, el abogado que los representa desde que se produjera el suceso el pasado mes de diciembre, calificó ayer el informe oficial de "muy vago porque no revela las 86 lesiones ni los infiltrados sanguíneos del cuello derivados de la estrangulación que se ve en los videos" de la actuación policial. "Nuestro informe es mucho más científico y descriptivo. Y valoraremos denunciar la falta de interés en el Instituto de Medicina Legal por determinar las lesiones porque están encubriendo el maltrato recibido", dijo a este diario. El entorno de la víctima siempre ha defendido que se trató de una acción policial excesiva y que no habría muerto si no se le hubiera causado "tanta presión" corporal durante su arresto, ya que consideran que limitaba su respiración. El pasado mes de marzo hicieron público un informe firmado por el especialista en Medicina Legal y Forense Aitor Curiel que destaca que, además de las descargas eléctricas, el paro cardiaco estuvo precedido de la insuficiencia cardiorrespiratoria que le provocaron acciones como la presión en cuello, tórax y extremidades.