Aviso de la DGT para los conductores malagueños: se enfrentan a multas de 200 euros si no respetan esta nueva señal en la carretera

Muchos conductores malagueños se han visto sorprendidos por la presencia de una nueva señal con un rombo blanco en distintas vías de la provincia del que la mayoría desconoce su significado. Pues se trata de un nuevo método implementado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para evitar las aglomeraciones en las carreteras que, de no respetarse, puede suponer multas de hasta 200 euros.

La marca se puede encontrar tanto pintada sobre el carril como en una señal con un rombo blanco sobre un fondo azul, un distintivo que se ha creado para avisar de la presencia de un carril Bus-VAO, reservado para Vehículos de Alta Ocupación.

Qué significa el rombo blanco y quién puede usar estos carriles

Tal y como explica la propia DGT, estos carriles reservados para la circulación de vehículos con alta ocupación se pueden utilizar únicamente en el caso de que haya un mínimo de dos ocupantes en el vehículo, incluido el conductor, con lo que buscan favorecer y premiar a quienes compartan coche o utilicen el transporte público.

Así, los carriles Bus-VAO pueden ser utilizas por autobuses, furgonetas, taxis, vehículos de emergencias, motocicletas de dos o tres ruedas y turismos con dos o más ocupantes.

Los vehículos que tienen prohibido circular por el carril Bus-VAO

"Los camiones, así como los ciclomotores, tienen prohibida su circulación por dichos carriles", han señalado desde la DGT sobre esta medida que busca priorizar el transporte colectivo y los vehículos de alta ocupación para favorecer una movilidad "más eficiente".

Unos carriles que se instalan en los accesos a las grandes áreas metropolitanas de todo el país y que en Málaga se puede encontrar en accesos como los de la A-357 y a la A-7056 hacia el Parque Tecnológico de Andalucía.

Cómo se señalizan estos carriles especiales en la carretera

Y para que ningún conductor tenga dudas sobre la presencia de estos carriles especiales, la DGT ha puesto en marcha esta nueva señalización a través de un gran rombo blanco presente en el asfalto y en el margen izquierdo de la carretera a través de su propia señal e, incluso, en algunos casos, en los pórticos luminosos de la vía.

De no respetar esta normativa y circular por este carril especial sin cumplir las condiciones para ello, los conductores se enfrentan a multa de hasta 200 euros en concepto de infracción de tráfico.

Carril bus-vao en las inmediaciones del PTA. / Alex Zea

Para controlar que se cumplan con los requisitos establecidos, la DGT no solo controla de forma presencial estos tramos, sino que también utiliza sistemas de lectura de matrícula y tecnología capaz de comprobar el número de ocupantes del interior del vehículo.