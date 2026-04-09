Detenido un hombre por agredir sexualmente a una mujer en un hotel en Ronda

Un hombre de 65 años ha sido detenido por su presunta implicación en un delito de agresión sexual cometido contra una mujer, de 46, en un hotel en Ronda.

Los hechos ocurrieron la noche del 21 de marzo en un hotel de la localidad malagueña de Ronda. La perjudicada, hospedada en el establecimiento de forma provisional por unas reformas en su domicilio, recibió la visita de un conocido, al cual no consideraba su pareja y solo había mantenido alguna cita esporádica.

En este contexto, si bien ella consintió inicialmente un encuentro íntimo con su cita, también llegó a pedir al varón, en un momento dado, y de manera expresa, que no continuara con el acto, "desfalleciendo" ante la fuerza ejercida y el caso omiso del agresor.

La investigación, asumida por agentes adscritos a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional en Ronda, se inició a raíz de activarse el protocolo correspondiente ante casos de víctimas de agresión sexual.

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Los agentes recibieron la denuncia de la perjudicada, que recibió asistencia en el hospital. En un dispositivo establecido al efecto para localizar al sospechoso, identificado previamente por los investigadores, y con la colaboración de efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), la Policía Nacional detuvo al hombre por un delito de agresión sexual. De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la autoridad judicial competente.