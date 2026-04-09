El edil veleño Jesús María Claros, futuro diputado provincial en sustitución de Sandra Extremera

La configuración de la nueva lista de Juanma Moreno para las elecciones al Parlamento Andaluz entrañará cambios en distintos organigramas institucionales. La apuesta del PP en Málaga por nombres propios de contrastada trayectoria en ámbitos políticos y sociales, como la incorporación del exjugador internacional de baloncesto Carlos Cabezas o de la diputada de Recursos Humanos y Recursos Europeos de la Diputación, Sandra Extremera, podría generar cambios que ya se empiezan a barajar.

En el caso de la administración provincial, fuentes del Partido Popular avanzan que el sustituto de la edil torroxeña como diputada sería el actual concejal en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga Jesús María Claros. Este técnico en Electrónica Industrial y experto en gestión y difusión del Patrimonio al vino por la Universidad de Málaga sería el nuevo representante en el organismo supramunicipal, donde ya ha colaborado estrechamente con entidades como Sabor a Málaga, en la promoción del sector agroalimentario provincial y especialmente el de la comarca de la Axarquía.

Las mismas fuentes inciden asimismo en la trayectoria de Sandra Extremera en su municipio, donde la también graduada en Derecho y licenciada en Recursos Humanos y en Gestión y Administración Pública ha ocupado durante la última década distintas responsabilidades en materia turística, comercio local o en la delegación municipal de Atención a Personas Mayores.

Experiencia en la gestión

"Con la misma forma de diseñar una candidatura donde la experiencia en la gestión es fundamental, puesto que también incorporamos a consejeros autonómicos junto a nuestro presidente o al actual presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, en la Diputación se incorporaría, llegado el momento, a un integrante de la actual Corporación de la capital de la Axarquía, con amplia experiencia en el ámbito local, comarcal y provincial", relatan los dirigentes del PP.

Jesús María Claros es el quinto teniente de alcalde y responsable municipal en núcleos veleños como Almayate, Valle-Niza y Cajiz, además de ejercer de concejal delegado de Infraestructuras y Servicios Operativos, Aguas, Edificios Municipales y de la cartera de Agricultura. De acceder Sandra Extremera al acta de parlamentaria, debido a que ocupa el número ocho en la candidatura del PP para las elecciones del próximo 17 de mayo y en los anteriores comicios fueron acta diez las actas cosechadas por esta formación, el edil de Vélez-Málaga pasaría a ocupar un escaño provincial "como respaldo a la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular que tiene a Jesús Lupiáñez como alcalde desde hace casi tres años".

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Reconocimiento

Sandra Extremera es edil del PP en Torrox desde 2011, con lo que en la constitución del nuevo Parlamento andaluz, el 11 de junio, habría culminado justo década y media de experiencia en el plenario municipal. Asimismo, en esas fechas estaría a punto de alcanzar los tres años de ejercicio como diputada. Tanto el alcalde torroxeño, Óscar Medina, como el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, han destacado en las últimas horas la excepcional capacidad de trabajo que atesora la aún diputada y concejala, así como la dilatada formación que acumula, con tres títulos universitarios y numerosas ponencias pronunciadas dentro y fuera la comunidad autónoma andaluza.