Emasa adjudica obras por 2,4 millones para renovar redes y calles en Pedregalejo Alto y La Mosca

El distrito Este de Málaga se prepara para una nueva tanda de obras. Emasa ha adjudicado trabajos de renovación de redes en Pedregalejo Alto y La Mosca por un importe conjunto de 2,45 millones de euros, una intervención con la que el Ayuntamiento busca modernizar infraestructuras hidráulicas envejecidas y corregir problemas arrastrados desde hace años en estas barriadas. La Plataforma de Contratación del Estado ya recoge la formalización de dos nuevas actuaciones: obras para la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, ambas adjudicadas a la empresa Ervega, S. A. porque las infraestructuras presentan un importante desgaste, con incidencias derivadas del paso del tiempo y del deterioro de las redes.

La actuación de mayor envergadura será la prevista en Pedregalejo Alto, contratada por casi 1,9 millones de euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de diez meses.

El proyecto abarcará las calles Brasil, Portugal, Etiopía, Joaquín Palmerola Buxados y Conde de Lemos, donde se actuará sobre una red de tipo unitario. Eso supone, en la práctica, la sustitución de colectores, la renovación de las canalizaciones de aguas residuales y también la mejora de las redes de abastecimiento.

Pero la intervención no se quedará bajo tierra. El alcance de los trabajos obligará también a intervenir en superficie, por lo que el contrato incluye la reurbanización de los viales, la rehabilitación de pavimentos y la eliminación de barreras arquitectónicas, una actuación que apunta también a mejorar la accesibilidad en la barriada.

La Mosca: seis meses para frenar fugas y filtraciones

La segunda actuación se desarrollará en varias calles de La Mosca, también en el distrito Este. En este caso, el contrato ha sido adjudicado por 578.848,19 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de seis meses.

El objetivo es renovar la red de saneamiento mediante la instalación de nuevas tuberías de PVC, la ejecución de pozos de registro y la renovación de las conexiones con las viviendas. A ello se sumará la reposición de los servicios que puedan verse afectados por los trabajos y la posterior renovación de pavimentos.

La intervención persigue atajar los problemas que presenta la red actual, también de carácter unitario, y que viene registrando colmataciones, filtraciones y fugas en los colectores existentes.

Obras dentro del acuerdo marco de Emasa

Ambas adjudicaciones se han tramitado a través del acuerdo marco de canalizaciones y obra civil no singular suscrito por Emasa con cinco empresas constructoras. Este instrumento cuenta con una dotación global de 36,3 millones de euros y una vigencia de cinco años, lo que permite agilizar la contratación de este tipo de actuaciones en distintos puntos de la ciudad.

Con estas obras, el Ayuntamiento pone el foco en dos barriadas del Este donde la renovación de las infraestructuras hidráulicas era ya una necesidad evidente. La mejora del saneamiento, del abastecimiento y del estado de las calles busca no solo actualizar servicios básicos, sino también reducir averías y ganar en calidad urbana.

Una inversión para modernizar infraestructuras envejecidas

La intervención en Pedregalejo Alto y La Mosca se enmarca en la estrategia municipal de modernización de redes antiguas que, en muchos casos, siguen generando problemas por su antigüedad y por el deterioro acumulado.

La actuación prevista permitirá renovar conducciones, corregir deficiencias estructurales y mejorar el entorno urbano en dos barrios donde estas obras tendrán un impacto directo tanto en el funcionamiento de los servicios como en la vida diaria de los vecinos.