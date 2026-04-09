El inicio del CaixaForum agita a los vecinos: 300 plazas menos de aparcamiento y ninguna alternativa

El arranque del proyecto del CaixaForum Málaga no llega solo con expectativas culturales: también abre un nuevo frente en los barrios del entorno por la desaparición de al menos 300 plazas de aparcamiento en la parcela de la rotonda de Manuel Azaña. Los primeros movimientos del futuro centro cultural ya tienen fecha, pero también reacciones vecinales. El solar situado frente a la Comisaría Provincial, en la rotonda de Manuel Azaña, dejará de funcionar como aparcamiento a partir del lunes 13 de abril, jornada en la que comienzan los trabajos previos y logísticos de una actuación que servirá de antesala a la obra de construcción de este gran equipamiento, prevista oficialmente antes de junio de este 2026. La apertura del centro se mantiene proyectada para 2028.

Lo que empieza ahora no es todavía la construcción plena del edificio, pero sí la fase que pone en marcha el proyecto sobre el terreno: vallado del solar, la instalación de casetas, la ordenación de accesos, la señalización y toda la infraestructura necesaria para preparar el tajo antes del inicio de la obra principal, según avanzó ayer La Opinión de Málaga tras consultar con fuentes de la Fundación 'La Caixa'. Ese salto del plano a la calle confirma que el CaixaForum entra en una fase material después de que el Ayuntamiento concediera en marzo la licencia de obras.

La inversión estimada para hacer realidad este edificio ronda los 30 millones de euros.

El gran problema: menos aparcamiento en una zona ya tensionada

La cara B del inicio de las obras está en el coche. La activación del solar implica la pérdida de una bolsa de estacionamiento ampliamente utilizada por vecinos y usuarios del entorno. Con Málaga, grupo municipal de la oposición, ejerce este jueves de portavoz de los vecininos y sostiene que esa merma afectará a unas 300 plazas y denuncia que el Ayuntamiento ha dejado que llegue el momento sin ofrecer una alternativa real a los residentes, por lo que le acusa de "improvisación".

La preocupación vecinal no es nueva. Ya en febrero se advertía de que el desarrollo del proyecto supondría la desaparición de esas plazas gratuitas en superficie, mientras que el diseño del equipamiento contempla un aparcamiento soterrado de 101 plazas de pago en rotación, una oferta claramente inferior y además con coste para el usuario.

Con Málaga habla de “absoluta improvisación”

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha cargado contra el equipo de gobierno por la gestión de este arranque. A su juicio, la supresión del estacionamiento es una muestra de “absoluta improvisación”, ya que se eliminan plazas “sin dar alternativas”, agravando un problema ya existente en los barrios aledaños.

La coalición reclama medidas “urgentes” y aparcamientos gratuitos para compensar el impacto sobre los vecinos. Sguiglia sostiene que el Ayuntamiento conocía con antelación el calendario del proyecto y, pese a ello, no ha sido capaz de planificar una respuesta que amortigüe el golpe sobre la vida diaria del entorno.

Cultura sí, pero no a cualquier precio vecinal

El debate político no se centra en la llegada del equipamiento cultural, cuya relevancia estratégica para Málaga nadie discute, sino en el modo en que se está gestionando su aterrizaje en la ciudad. Con Málaga insiste en que proyectos de esta envergadura deben ser compatibles con la calidad de vida de los residentes, y reclama más planificación, diálogo con las asociaciones y soluciones inmediatas en materia de movilidad.

El malestar, de hecho, conecta con un debate ya abierto en torno al futuro del solar y del barrio: cómo encajar un gran foco cultural y metropolitano en una zona donde el aparcamiento lleva años siendo un problema cotidiano. Esa tensión ya afloró en el debate urbanístico previo, con advertencias sobre el impacto que tendría la desaparición de las plazas en superficie y sobre el riesgo de trasladar la presión a las calles del entorno.

La cuenta atrás del CaixaForum ya está en marcha

Más allá de la controversia, el proyecto avanza. La concesión de la licencia municipal supuso el paso administrativo decisivo para activar una infraestructura llamada a reforzar el mapa cultural de la ciudad. La previsión oficial sigue siendo que las obras de construcción empiecen antes de junio y que el futuro CaixaForum Málaga pueda abrir sus puertas en 2028.

De momento, lo inmediato es otra cosa: desde el 13 de abril ya no se podrá aparcar en una parcela que durante años ha funcionado como alivio para el barrio. Y ahí es donde arranca la primera gran polémica de un proyecto que, incluso antes de levantar sus muros, ya está alterando el pulso diario de la zona.