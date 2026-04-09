De Jennifer López a Rafa Nadal y los chefs José Andrés y David Muñoz: el restaurante a pie de playa en Málaga que enamora a los famosos con el mejor marisco

Jennifer López lo eligió durante su viaje a Málaga del pasado verano para su actuación en el festival Marenostrum, el chef José Andrés celebró allí su 55 cumpleaños y el cocinero David Muñoz y el extenista Rafa Nadal pasaron por sus mesas para disfrutar de los mejores productos del mar en plena costa. Se trata del restaurante Los Marinos José, uno de los negocios más emblemáticos de la Costa del Sol que se ha convertido en el lugar favorito de los famosos para disfrutar de buenas vistas y comida de calidad.

Situado en el paseo marítimo de Fuengirola, frente a la playa de Carvajal, Los Marinos José se han posicionado como un verdadero buque insignia de la gastronomía malagueña gracia a su "sencilla" filosofía: "De lo que nos da el mar, servir solo lo mejor".

Un restaurante familiar con décadas de historia junto al mar

Así lo aseguran desde el propio restaurante, a cargo de los hermanos José, Ana, Laura, Marcos y Pablo, que dirige la cocina, en un negocio con décadas de historia en el que su oferta se basa en la pesca diaria de los barcos familiares.

Esto les permite ofrecer el producto más fresco que, además, utilizan para realizar sus recetas tradicionales con toques de innovación.

Una calidad culinaria que les ha hecho ser recomendados por la Guía Michelin, así como recibir dos Soles de la Guía Repsol y el título de 'mejor restaurante casual de Europa' por parte de la guía Opinionated About Dining (OAD).

Jennifer López, José Andrés, Rafa Nadal y David Muñoz pasaron por sus mesas

Pero no solo los expertos gastronómicos se han deshecho en halagos sobre este restaurante, sino que también ha ocurrido lo mismo con personalidades como Jennifer López, Rafa Nadal o los chefs José Andrés y David Muñoz, que han elegido este negocio para disfrutar de los mejores productos de la costa malagueña.

"Celebrando mi cumpleaños número 55 con buenos amigos y excelente comida en Los Marinos José, uno de los mejores restaurantes de mariscos del mundo", señalaba en sus redes sociales el chef José Andrés tras su visita al restaurante.

La visita sorpresa de Jennifer López durante su paso por Málaga

Una impresión que también compartieron en sus respectivas visitas al local el chef David Muñoz y el tenista Rafa Nadal, que no dudaron en tomarse distintas fotografías con el equipo del restaurante como muestra de cariño y admiración por su trabajo y productos.

Una de las visitas más emblemáticas de este restaurante fue la de Jennifer López, producida el pasado mes de julio, cuando la cantante, actriz y compositora estadounidense aprovechó su visita a Málaga para actuar en el festival Marenostrum para visitar este establecimiento.

Un local recomendado por Michelin y premiado por Repsol

Una visita que resultó toda una sorpresa para el restaurante, que recibió una llamada preguntando si ese mismo día podría acudir al negocio López y otros tres miembros del equipo sobre las cuatro y media, una comanda que aceptaron sin dudarlo y que acabó con los comensales que se encontraban en el lugar emocionados por la presencia de la intérprete.

"Es una auténtica institución en la Costa del Sol si nos referimos a la cocina marinera y a productos de contrastada calidad", señalan sobre Los Marinos José desde la Guía Michelín.

De igual modo, la guía destaca su local, "completamente renovado en un estilo moderno y elegante", con una cocina abierta a la sala y una "sorprendente" zona de exposición repleta de mariscos y pescados, además de su terraza semiacristalada.

Quisquillas, langostinos y gambas rojas, entre sus productos estrella

Además, de la amplia oferta con la que cuenta el restaurante, la guía recomienda probar las quisquillas de Motril, los langostinos de Huelva o sus famosas gambas rojas. "Muchas capturas vienen de sus propios barcos", destacan.

Lo mismo señalan desde la Guía Repsol, que afirma que, en este negocio, "los productos del mar se cuidan más que al oro".

"Mariscos y pescados, mimados y exuberantes, son el epicentro de una propuesta mediterránea liderada por los hermanos Sánchez: José, Ana, Laura, Marcos y Pablo, quien dirige la cocina", añade.

Una carta de mariscos y pescados con más de 250 vinos

Un restaurante en el que destacan sus platos 'vivos', como quisquillas, cigalas, bogavantes, langostas rojas, angulas, tortilla de huevas de boquerones, mantequilla de huevas de salmonete, gambas rojas y blancas, cigalas y toda clase de pescados.

A esto se suman sus gambas de cristal fritas o sashimi de salmonete espetado, todos ellos maridados a la perfección con sus más de 250 referencias de los mejores vinos del mundo.