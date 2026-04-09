Málaga celebra el I Día Escolar de la Donación de Médula y Sangre

El I Día Escolar de la Donación de Médula y Sangre en Málaga ya es una realidad. Con el impulso de AVOI, Héroes hasta la médula y Paula y la Fábrica de Médula, y el apoyo del Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga, ya está en marcha esta iniciativa que pretende fomentar una sociedad más solidaria y salvar vidas y que se conmemorará en los centros escolares el próximo 24 de abril.

Actividades programadas

El Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga promueve cada año la donación de médula ósea y de sangre a través de sus programas educativos municipales y, en concreto, mediante la actividad ‘Dona médula y sangre y serás mi héroe y también mi heroína’ enfocada para los centros escolares de la capital, con el objetivo principal de salvar vidas y también de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas oncológicos, así como ayudar a la investigación del cáncer.

La celebración del I Día Escolar de la Donación de Médula y Sangre se enmarca dentro de esta actividad y conlleva dos fases y una serie de tareas dirigidas principalmente a alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria.

Dos fases

La primera fase, que tendrá lugar del 6 al 21 de abril, incluye la visualización de un vídeo explicativo sobre la donación de médula ósea y la realización de dibujos en murales con papel continuo o cartulina (opcional) por parte del alumnado. El centro escolar podrá compartir este material, a través de sus redes sociales, etiquetando a AVOI. Además, la web del Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga publicará en su plataforma esta actividad.

La segunda fase será el 24 de abril, cuando se celebrará oficialmente el I Día Escolar de la Donación de Médula y Sangre. En este, en el Recinto Eduardo Ocón, previamente se leerá el manifiesto por parte de los centros escolares que se han sumado a esta iniciativa en un acto desarrollado en el propio centro. A partir de las 11:00 horas comenzarán las actividades de sensibilización sobre la donación de médula y de sangre y la lectura del manifiesto por parte de tres escolares que han sido trasplantados de médula ósea.

"Un proyecto que salva vidas"

Al acto de presentación, celebrado en el consistorio malagueño, han asistido Juan Carmona, presidente de AVOI, en representación de las tres entidades; María Paz Flores, concejala del Área de Educación y Empleo del Ayuntamiento de Málaga; Jorge Báez, director del CEIP Salvador Rueda y primer niño trasplantado de médula ósea en Málaga hace 30 años; Manuel Muñoz, jefe de servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Regional Universitario de Málaga; y Esther Ráez, hermana de Pablo Ráez.

“Estamos muy emocionados. Es muy importante educar en valores y que los niños y niñas de nuestro entorno sepan que pueden convertirse en héroes el día de mañana donando médula. Es un proyecto que salva vidas”, expone Carmona.

“Una de las prioridades que tenemos a través de los programas educativos municipales es la divulgación de la ciencia, destacar la importancia de la prevención para la salud e inculcar la solidaridad entre el alumnado”, añade la concejala.

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Pablo Ráez, muy presente

Hablar de médula ósea en Málaga es sinónimo de Pablo Ráez. El malagueño está muy presente en la celebración del I Día Escolar de la Donación de Médula y Sangre, ya que ha sido un ejemplo a seguir para las tres entidades impulsoras, así como al Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga. No obstante, el día designado para la celebración de este día será el más próximo a su nacimiento (26 de abril). “El deseo de mi hermano era que los jóvenes que cumplieran 18 años se hicieran donantes de médula”, expresa su hermana, Esther Ráez.