Málaga recuerda la importancia del acompañamiento y la investigación en el Día Mundial del Párkinson

Con motivo del Día Mundial del Párkinson el próximo 11 de abril, las seis asociaciones de enfermos y familiares de la provincia han vuelto a convocar a la sociedad malagueña a una jornada de encuentro y formación con profesionales sanitarios, pacientes y familiares.

Organizadas junto al Hospital Regional Universitario de Málaga, la II Jornadas por el Día Mundial del Párkinson en Málaga han congregado a especialistas, pacientes y familiares, para una sesión lúdica y de formación, con charlas, mesas redondas y una proyección audiovisual.

Más de 7.000 malagueños con Párkinson

El objetivo de estas jornadas son seguir dando a conocer la enfermedad y sus efectos, reflejar el día a día de los hogares donde está presente y cuáles son los avances en materia de acompañamiento e investigación. Actualmente, según afirman las asociaciones, hay más de 7.000 malagueños que padecen esta enfermedad.

Más de 100 personas se han dado cita en el Salón de Actos del Hospital General (Avda. Carlos Haya), sirviendo también este foro como punto de encuentro para compartir experiencias de familiares, enfermeras y otros profesionales que tratan diariamente con esta patología, y que trabajan por un avance y un aumento en la calidad de los cuidados y los protocolos de protección.

Con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, el director gerente del HRUM, José Antonio Ortega, y el Jefe de la Unidad de Neurociencias del mismo centro hospitalario, Pedro Serrano, se han compartido experiencias con neurólogos expertos de Párkinson, se han analizado los avances en la Unidad de Trastorno del Movimiento del hospital y se han planteado claves importantes en la relación médico-paciente para mejorar la calidad de vida de los afectados.

Mesas redondas y cortometraje

Tras analizar el aspecto institucional de cómo la enfermedad está siendo tratada, en el ámbito médico y social en nuestro sistema sanitario, los responsables del Hospital Regional Universitario y de la Junta de Andalucía expusieron los trabajos con los que se colabora en el seno de las asociaciones de Párkinson de la provincia, y se presentaron las mesas redondas de divulgación y debate de la jornada.

La primera sobre los trastornos del movimiento, moderada por Lucía García, subdirectora médica de Calidad, Formación I+D+i del Hospital Regional, y los especialistas neurólogos Ignacio Rodríguez, Ana Barros y Beatriz Fernández, versó sobre cómo el ejercicio físico y los trabajos de fisioterapia mejoran la motricidad en los pacientes y le permiten avances importantes en hechos cotidianos y muy necesarios para su autonomía. El HRUM dispone de una Unidad de Trastornos del Movimiento.

La segunda mesa se centró en los aspectos más actuales de las enfermedades neurológicas, contando con el director de Enfermería del centro hospitalario, Antonio Zamudio, la supervisora de Neurología del Hospital Regional, María Luisa Vergara, y la enfermera de la Asociación Párkinson Málaga, Adriana Muñoz. El trato más cercano y el vínculo enfermero-paciente que plasma el minuto a minuto de esta enfermedad, el eje de estas intervenciones de gran valor.

La jornada concluyó con la proyección del cortometraje ‘Parkinson de cerca: crónicas de un ritmo compartido’, realizado por estudiantes de Comunicación Audiovisual de la UMA, y que mostró el aspecto más humano y espiritual de esta patología, sacando a flor de piel las emociones y aplausos del público, y generando debates interesantes entre los asistentes.

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El vicepresidente de la Asociación Párkinson Málaga, Juan Melgar, concluyó afirmando que estas jornadas “sirven para seguir visibilizando la enfermedad y a todos los que forman parte de ella en nuestra sociedad, y en Málaga en particular, poniendo en valor también el trabajo de decenas de sanitarios y especialistas que se dejan el alma cada día”.