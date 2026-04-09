La Policía Local de Málaga identifica al presunto autor de pintadas vandálicas en el Centro Histórico

La Policía Local de Málaga ha identificado al presunto autor de varias pintadas vandálicas en distintas fachadas del Centro Histórico de la ciudad, una investigación que también ha puesto el foco en los daños causados en un inmueble protegido.

Según ha informado el Ayuntamiento, los agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) han logrado esclarecer la autoría de estos grafitis tras una labor en la que combinaron el análisis de redes sociales y otras fuentes abiertas de internet con el visionado de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, tanto municipales como privadas.

¿Dónde aparecieron las pintadas vandálicas en el Centro de Málaga?

Las pintadas aparecieron en mobiliario urbano de la plaza San Pedro de Alcántara, en un establecimiento de calle Tejón y Rodríguez y en calle Muro de San Julián. En este último punto, la fachada afectada fue la de la Agrupación de Cofradías, un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) dentro del Conjunto Histórico de Málaga.

La investigación determinó que para realizar los grafitis se emplearon aerosoles y rotuladores. A partir de ahí, los policías locales realizaron un estudio grafístico mediante el método grafonómico y cruzaron esa información con el resto de indicios recopilados durante las pesquisas.

Antecedentes del presunto autor

El presunto autor es un joven de 26 años que, además, ya constaba en un expediente administrativo abierto en abril de 2024 por otra infracción relacionada con la realización de grafitis, en aplicación de la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano.

Tras su identificación, los agentes le leyeron sus derechos como investigado no detenido por su presunta implicación en un delito de daños y otro contra el patrimonio histórico.

Además, desde el GIP se remitió un informe al Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPRONA) de la Policía Local para la elaboración del atestado. Paralelamente, se levantó una nueva denuncia administrativa por infracción de la ordenanza de convivencia, un procedimiento que queda a expensas de la resolución judicial.

Como partes perjudicadas, la Policía Local informó tanto al establecimiento afectado como a la Agrupación de Cofradías y al Ayuntamiento de Málaga. El atestado, con todas las diligencias practicadas, ha sido enviado a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente.