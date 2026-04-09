El presidente de Unicaja señala al problema de la vivienda como "principal causa de desigualdad" en España y pide un pacto de Estado

El presidente no ejecutivo de Unicaja, José Sevilla, ha explicado este jueves durante la junta de accionistas de la entidad que el problema de acceso a la vivienda, muy especialmente por parte de los jóvenes, es actualmente "la principal causa de desigualdad en nuestro país" y ha reclamado un gran pacto de vivienda en España que permita incrementar la oferta y el acceso a su propiedad.

"Existe un amplio consenso acerca de la necesidad de incrementar la oferta como vía principal para solucionar el desequilibrio que sufre el mercado de la vivienda. Los expertos señalan un déficit de viviendas superior a las 700.000 unidades", ha manifestado el presidente, que reclama un gran pacto de vivienda en España que permita incrementar la oferta y el acceso a su propiedad.

También ha hablado del "escaso dinamismo" de la inversión privada en España. "El crecimiento económico futuro requiere de un mayor nivel de inversión empresarial. En este sentido sería necesaria una estrategia de país a medio y largo plazo que incentive la inversión, mejore las oportunidades de creación y crecimiento de las empresas y promueva la atracción de capital humano y tecnológico", ha apuntado.

Resultados de Unicaja

Sevilla ha comentado que Unicaja ha cerrado en 2025 un ejercicio "muy positivo", en cumplimiento del primer año del Plan Estratégico 2025-2027, que tiene como objetivo hacer de Unicaja una entidad "rentable, con proyecto independiente y estrategia propia".

El presidente del banco malagueño ha recordado que los últimos doce meses se han caracterizado por un entorno internacional de "extraordinaria incertidumbre". "A los recientes episodios de recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y la prolongación del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se sumaron las dudas sobre la evolución de la negociación arancelaria en curso, dado su impacto sobre la estabilidad financiera global y las políticas comerciales futuras", ha expuesto.

"Notable dinamismo" de la economía española

En este complejo contexto, la economía española muestra un "notable dinamismo", apoyada en el buen comportamiento de los componentes internos, especialmente del consumo privado, "que actuó como principal motor de la expansión", y en menor medida, en la formación bruta de capital. El patrón de crecimiento económico, a su juicio, no ha venido acompañado de "presiones significativas" sobre los precios, mientras que los principales indicadores del mercado laboral experimentaron una "mejora notable".

El presidente de Unicaja, José Sevilla, y el CEO, Isidro Rubiales, en la junta de accionistas. / La Opinión

Eso sí, el sector exterior ha experimentado una "pérdida de dinamismo" debido a factores externos como "la desaceleración europea, las tensiones comerciales globales y la apreciación del euro". El presidente de Unicaja ha destacado también la "fortaleza" de los ingresos por turismo y otros servicios exportados, que compensaron con creces el tradicional déficit comercial de bienes.

Sevilla ha señalado que las previsiones a corto y medio plazo de la economía española indican que se seguirá creciendo "a un ritmo sólido".

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No obstante, todas estas previsiones están sujetas a "importantes fuentes de incertidumbre", fundamentalmente de origen externo, como son la guerra comercial, las tensiones geopolíticas y el comportamiento de los mercados financieros internacionales.