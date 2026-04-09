Remedios madre del desahuciado por el IMV en Málaga: "Mi hijo me alzó la mano y me dijo que me fuera; me echó de casa"

Remedios era ayer por la tarde una mujer rota, pero tuvo aún fuerzas para hablar con La Opinión y dar su punto de vista, muy diferente, sobre la situación de su hijo Javier, enfermo de esquizofrenia y su nuera, Almudena, que serán desahuciados el próximo 16 de abril por el IMV de la vivienda de Remedios y sobre la que pesa una deuda de 38.000 euros por impagos. La marcha de la vivienda, de la que en realidad es titular la madre de Javier, se produce después de haber firmado la pareja un escrito de conformidad el mes pasado, cuando se aplazó cuatro semanas el desahucio.

Los dos están acampando delante del Ayuntamiento desde el pasado martes, tratando de que el Consistorio les dé una solución. "Estoy viendo que mi hijo está en el Parque y se me está rompiendo el corazón", confiesa Remedios, quien apunta a una versión que difiere bastante respecto a la que da su hijo y su nuera.

Vecinos y colectivos acompañaron el pasado martes al matrimonio de Hacienda Cabello en su protesta delante del Ayuntamiento. / Álex Zea

Como informó La Opinión, el matrimonio vive desde hace 23 años en un piso municipal en alquiler de la calle Cirilo Salinas, en Hacienda Cabello, junto con un hijo de 24 años y también reciben en régimen de visita a la hija de éste, su nieta de 21 meses. Según informó el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, la pareja no paga el alquiler desde 2021; pero además, no son los titulares del piso, sino que es Remedios.

"Le dije al mayor que se fuera a vivir a la casa"

"Cuando me adjudicaron la vivienda, mis cuatro hijos eran chicos. Mi madre se había comprado una casa y me fui con ella y mis cuatro hijos. En ese momento no podía dejar a mi madre sola; así que le dije al mayor, Javier, que se fuera a vivir a la casa" (de Hacienda Cabello), aclara Remedios.

En 2021, al perder su casa, Remedios se fue a vivir con su hijo y su nuera al piso de Hacienda Cabello, del que seguía siendo titular; pero sólo duró cinco meses: "Mi hijo me alzó la mano y me dijo que me fuera; me echó de casa", recuerda.

En la actualidad, explica, vive en una habitación junto a su hijo pequeño, que está separado, y paga por ella 550 euros."Dormimos en una cama de matrimonio", detalla.

Carteles vecinales contra el desahucio, en el bloque del IMV de calle Cirilo Salinas, en Hacienda Cabello. / A.V.

Intento del pago de la deuda

Además, recalca que cuando le llegó la noticia de la deuda que debía, "me quedé muerta, porque mi hijo me decía que estaba pagando la casa" (en la actualidad, 38.000 euros de deuda). Por este motivo, explica que fue al IMV "a decir que me hacía cargo de la deuda, pagando un mes atrasado y otro corriente, en un plan de pago; pero me dijeron que tenía que dar todo el dinero y toda esa cantidad no la tenía".

Dispuesta a un acuerdo

Remedios subraya que ella no ha denunciado a su hijo, "lo habrá hecho el IMV, el Ayuntamiento, el que sea dueño de la casa", apunta; y además, también lamenta que nadie le informara de que tiene una enfermedad mental.

Como recalca, está "dispuesta a todo" y se muestra dispuesta "a llegar a un acuerdo con ellos", con Javier y Almudena. ¿Están a tiempo?