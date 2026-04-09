Templus inicia la ampliación de su centro de datos de Málaga para triplicar de 100 a 300 el número de empresas alojadas

La compañía Templus, especializada en el sector de data centers, ha iniciado la ampliación de su centro de datos de Málaga para alcanzar los tres megavatios de potencia a lo largo de 2027. Las instalaciones, situadas en el Polígono del Guadalhorce, pasarán de los 400 metros cuadrados actuales a 700 con la construcción de una cuarta sala de operaciones lo que permitirá aumentar la potencia de dos a tres megavatios y triplicar el número de empresas a las que puede dar servicio, según ha explicado este jueves el CEO de Templus, Nacho Velilla, durante la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a esta infraestructura, que soporta el 75% de la conectividad de toda la provincia.

"Málaga es sin duda un hub de innovación de primer nivel y necesitaba tener un centro de datos de primer nivel. Por eso teníamos claro que queríamos llevar este centro de datos al mayor estándar de eficiencia, capacidad y sostenibilidad", ha afirmado Velilla.

Esta ampliación, ya anunciada por los responsables de Templus el pasado año, permitirá triplicar la cifra de empresas alojadas que utilizan sus servicios (unas 100 en la actualidad, de ellas unas 15-20 malagueñas) y superar las 300. Templus aloja ya en sus instalaciones de Málaga los servidores de todos los operadores de telecomunicaciones y de las principales empresas tecnológicas y de desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), y además da servicio a otros centros de datos que existen en la provincia de otras compañías, y que terminan usando la conectividad que ofrece este data center.

"En estos momentos, Templus está dando servicio a unas 100 empresas en Málaga. Todas las operadores de telecomunicaciones y las principales empresas tecnológicas y que desarrollan IA están alojadas en el centro de datos. Con esta ampliación queremos triplicar esa cifra y llegar a más de 300 empresas en 2027", ha comentado Velilla.

El segundo de España con refrigeración Liquid cooling

El CEO de Templus ha adelantado además que este centro de datos será un referente en IA, ya que se convertirá en el segundo de España, tras el de Templus en Madrid, que cuente con la tecnología de refrigeración Liquid cooling, que permite el desarrollo de IA empresarial de manera eficiente y sin consumo de agua.

Templus Málaga tiene la categoría Tier III Ready, la máxima que se concede en el sector de los centros de datos a nivel de resiliencia, eficiencia y sostenibilidad. Usa energía 100% de origen renovable, placas solares para autoconsumo y circuito cerrado de agua.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el CEO de Templus, Ignacio Velilla, en la sede del centro de datos de Málaga. / L. O.

De la Torre: "Una fortaleza especial para Málaga"

Por su parte, De la Torre ha manifestado que empresas como Templus ayudan a incrementar la "fortaleza" del ecosistema innovador de Málaga, que ha permitido que tanto el talento local como el que viene de fuera" pueda plantear proyectos tecnológicos innovadores".

"Un centro de datos como el que ha desarrollado Templus en la ciudad, le da una fortaleza especial a Málaga, ya que garantiza una latencia menor y mayor rapidez a las empresas a las que ofrecen sus servicios. Además, nos alegra mucho que este centro se haya convertido en uno de los de referencia para una compañía como esta que tiene sede en los principales nodos de interconexión de España, Reino Unido o Francia", ha afirmado.