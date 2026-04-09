Unicaja espera nuevo récord de beneficios en 2026 pese a la "inusitada incertidumbre global" con un proyecto "propio, sólido e independiente"

Unicaja espera crecer nuevamente este año y alcanzar un beneficio superior al alcanzado en 2025 (que cerró con unas ganancias récord de 632 millones de euros y un incremento del 10,3%) pese al actual contexto de "inusitada incertidumbre" que se registra a escala global. El consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, ha manifestado este jueves, durante la celebración de la junta general ordinaria de accionistas, que el banco, a pesar de los "mayúsculos desafíos que se vislumbran en el horizonte más cercano", prevé un "cierto crecimiento en los ingresos recurrentes" gracias a la obtención de un margen de intereses superior al de 2025, y al aumento de las comisiones.

Rubiales ha explicado a la junta de accionistas que los resultados cosechados dentro del actual Plan Estratégico 2025-2027, orientado a acometer una "profunda transformación" de la entidad, mantiene a Unicaja como una de las entidades "más solventes" del sistema financiero español, con un proyecto "propio, sólido, atractivo e independiente", y con un modelo de negocio que les permite "estar a la altura de los principales competidores". De cara a este 2026, por ejemplo, la previsión es que el crecimiento del volumen de negocio estará en la línea del 3%.

"Previsiblemente operaremos en un entorno que continuará siendo incierto, de mayor complejidad para la toma de decisiones, marcado por una inusitada incertidumbre a escala global, la competencia entre bloques y las consecuencias económicas de los conflictos geopolíticos, cuyas probabilidades de rápida resolución se orientan a la baja por su impacto en los mercados globales de la energía y la reacción en los mercados de capitales", ha comentado Rubiales.

El CEO de Unicaja ha afirmado que la evolución que presente este escenario, por el momento "difícil de pronosticar", determinará su impacto sobre la inflación, el crecimiento económico, y la reacción de los Bancos Centrales y los mercados financieros, y, por tanto, sobre gran parte de los elementos fundamentales de la actividad de Unicaja.

Desafíos "mayúsculos" y resultados "excepcionales"

"Afrontamos los mayúsculos desafíos que se vislumbran en el horizonte más cercano con confianza y determinación, y con la convicción de que contamos con las capacidades para poder superarlos. Somos una entidad que ha sabido afrontar fases muy distintas del ciclo económico y escenarios dispares en el marco de actuación", ha asegurado Rubiales. El Plan Estratégico 2025-2027 está permitiendo avanzar, a su junio, en "la construcción del banco que queremos para el futuro".

"En un entorno altamente exigente y competitivo, hemos demostrado que somos confiables, cumpliendo con creces las metas que nos marcamos. En 2025, el beneficio neto alcanzó la histórica cifra de 632 millones de euros, lo que supone un 10,3% más que en el ejercicio anterior, superando los 500 millones de euros anuales que habíamos establecido como referencia al inicio del Plan Estratégico", ha recordado.

Rubiales ha expuesto que los "excepcionales resultados" obtenidos en el primer año del Plan y las previsiones para 2026 y 2027 les han llevado a actualizar las expectativas de beneficio. Así, de los 1.600 millones de euros previstos inicialmente para el trienio (lo que venía a suponer un incremento del 40% con respecto al plan anterior) se pasa ahora a 1.900 millones de euros, lo que supone un 70% más que el obtenido entre 2022 y 2024. La buena evolución del negocio y la mejora de la rentabilidad permite subir los resultados esperados en 300 millones de euros, un 19% más en términos acumulados.

El presidente de Unicaja, José Sevilla, y el CEO, Isidro Rubiales, presidiendo la junta de accionistas. / La Opinión

El Plan 2025-2027 se articula sobre dos ejes esenciales (la aceleración en la transformación de la banca minorista, de acuerdo con el nuevo entorno; y el crecimiento de la banca de empresas). "Sin perder de vista los determinantes del margen comercial, nos fijamos objetivos ambiciosos, pero realistas, para las diferentes líneas de negocio. Los resultados son visibles. Hemos batido las expectativas, superando las cotas que nos marcamos", ha aseverado.

Todo ese crecimiento se abordará, según Rubiales, manteniendo los rasgos que definen el perfil de Unicaja como entidad: "un negocio de proximidad, orientado a las familias y a empresas, desarrollado de manera eficaz, eficiente y rentable, dentro de unos niveles tolerables de riesgo, y con una perspectiva de responsabilidad social".

"Las entidades financieras nos hemos enfrentado a un entorno que ha venido marcado por la existencia de elevada incertidumbre geopolítica y un amplio repertorio de retos de distinta naturaleza, de incidencia económica, financiera y social dispar", ha recordado Rubiales. Pese a ello, Unicaja mantiene los "compromisos" que ya comunicó al mercado cuando presentó los resultados de 2025.

En este 2026, los costes de explotación aumentarán así en torno a un 5%, por el esfuerzo continuado en materia de inversiones en tecnología y desarrollo de negocios, y de las actuaciones necesarias para la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027, que serán compensadas parcialmente por "planes de eficiencia en curso y previstos", en los que el uso y extensión de la inteligencia artificial desempeñará un papel nuclear.

Un enfoque "vigilante" ante los riesgos

Rubiales ha explicado que Unicaja, a pesar de su fortaleza financiera, mantiene un enfoque "vigilante", reforzando el seguimiento de los "principales riesgos", especialmente, sobre los de naturaleza geopolítica. "En este sentido, se han realizado dotaciones específicas adicionales, a fin de protegernos ante un hipotético entorno económico más inestable, sin mermar la rentabilidad", ha comentado.

Este "adecuado" control de riesgos, según ha añadido, se complementa con el "robustecimiento" de dos atributos estructurales de su modelo de banca, la capacidad de mantener elevados y sólidos niveles de liquidez, y la de generar capital.

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"La combinación de estos principios elementales resulta más valiosa, aun si cabe, en un escenario de incertidumbre y riesgos al alza como el actual, puesto que nos permite absorber potenciales impactos de shocks negativos, dotando de resiliencia a nuestro balance, y dar estabilidad a nuestros resultados y a la generación de valor en diferentes fases del ciclo económico", ha afirmado.