Los vecinos de Pedregalejo piden al menos 5 metros de paso para los peatones en el nuevo paseo marítimo

La Asociación de Vecinos de Pedregalejo no quiere que el nuevo paseo marítimo del barrio, cuyas obras se acometen esto días, vuelva a ser una molestia para los peatones en muchos tramos, por el estrechamiento a causa de las mesas, sillas y sombrillas de bares, restaurantes y merenderos, como ha ocurrido hasta la fecha con el antiguo.

Por este motivo, proponen al Ayuntamiento que, como mínimo, se queden libres cinco metros desde el murete, para permitir el paso peatonal con holgura.

Como destacó Antonio Delgado, expresidente vecinal, se trata de una propuesta razonable, dado que la propia Ley de Costas establece que la llamada ‘servidumbre de tránsito’, junto a la ribera del mar, debe tener un metro más de anchura: seis metros.

Por tanto, argumentó Antonio Delgado, los vecinos estarían restando un metro a lo que dicta la ley, para dejar más espacio a la hostelería.

Vecinos y dirigentes vecinales de Pedregalejo, esta semana, en un tramo casi finalizado del nuevo paseo marítimo. / A.V.

«Lo que no podemos es volver a años atrás, cuando esto no ha sido un paseo marítimo», subrayó, y explicó que han transmitido la queja al alcalde, Francisco de la Torre, cuando visitó las obras. «No puede ser que volvamos a tramos donde sólo hay 2,40 metros para los paseantes; y si además hay personas sentadas en los muretes, esperando comer en los merenderos, también nos quitan otro medio metro más», describió.

A este respecto, el dirigente vecinal Adolfo García recordó que, en la resolución de 2024 de la Consejería de Sostenibilidad, por la que autoriza a la Gerencia Municipal de Urbanismo las obras del paseo marítimo, la Demarcación de Costas estipula que «se procurará dejar permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento una franja de seis metros desde la línea de la ribera del mar».

El escalón de 1983

Como recordó este vecino, en 1983, el entonces responsable de Costas, Luis López Peláez, fue quien propuso dos niveles para el paseo marítimo estrenado entonces, con el fin de marcar con claridad lo que podía ocupar la hostelería y el espacio para pasear. Sin embargo, apuntó Antonio Delgado, fue luego el propio Ayuntamiento el que informó a la asociación de vecinos de que los hosteleros ocuparían una línea más de mesas, al pie de ese escalón de delimitación; lo que para los vecinos ha provocado problemas de paso durante años.

Costas delimitó en el paseo marítimo de 1983, con un escalón, el espacio que podían ocupar la hostelería y los peatones. / ARCINIEGA

«La asociación no está haciendo un desafuero contra los negocios; pero lo que no puede ser es que nos dejen otra vez 2,40 metros de paso», recalcó Adolfo García, que pidió al Consistorio que primero fije los espacios permitidos y luego autorice la ocupación de mesas; «y no lo haga al revés». Además, recordó que todo el paseo forma parte de la Senda Litoral.

En la misma línea, la presidenta vecinal Gema Delgado lamentó que el Ayuntamiento no se haya pronunciado todavía sobre esta cuestión. «Nos preocupa que no nos lo dejen claro», indicó.

Los dirigentes vecinales de Pedregalejo, con la documentación de la Junta y Costas sobre las obras del paseo marítimo. / A.V.

Respuesta de Mahos

Un portavoz de Mahos, la Asociación de Hosteleros de Málaga, manifestó que las terrazas de hostelería se rigen por la ordenanza municipal que estipula una anchura de «3 metros que estamos obligados a cumplir», mientras que los 6 metros de la Ley de Costas sólo se aplicarían en las «vías de acceso».

Respuesta del Ayuntamiento

La concejala de Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, respondió que «cuando se proponga en el plan de aprovechamiento, será compatible con la legalidad y conforme a nuestra ordenanza». «No puede ser de otra manera», añadió.