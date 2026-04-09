Una veintena de municipios andaluces recuperan habitantes y salen de la 'lista negra' por riesgo de despoblación

La cantidad de municipios andaluces en riesgo de despoblación ha disminuido en el último año. Son diez localidades menos, pasando de 480 a 470 respecto a los datos de 2025, según ha informado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en la actualización anual de la estrategia frente al reto demográfico. Un total de 21 municipios han salido de la lista, en cambio, otros 11 han entrado en este umbral de riesgo. Además, 63 entidades locales han modificado su nivel de riesgo de despoblación.

Granada es la provincia donde más localidades han dejado de estar en riesgo. Se trata de Capileira, Deifontes, Íllora, Játar, Purullena, Zafarraya y La Taha. Le sigue Huelva con un total de cuatro: El Almendro, Cortegana, Fuenteheridos y Los Marines. En el caso de Almería, salen de la lista Alhabia, Pechina y Rioja, mientras Ardales y Moclinejo hacen lo propio en la provincia de Málaga. Los municipios de Sevilla que han dejado de estar en peligro son Fuentes de Andalucía y El Saucejo. Por último, abandonan el umbral de riesgo por despoblación las entidades locales de San Martín del Tesorillo en Cádiz, Pedro Abad en Córdoba y Villatorres en Jaén.

Por el contrario, los 11 municipios que hace un año no estaban marcados como prioritarios y ahora sí lo están son los almerienses de Huécija y Tíjola; Trebujena en Cádiz; Santaella en Córdoba; los municipios granadinos de Benalúa, Polopos y Ugíjar; La Iruela en Jaén; Totalán en Málaga y las localidades sevillanas de Castilleja del Campo y Pedrera.

¿Cómo establece la Junta los niveles de riesgo?

La estrategia frente al desafío demográfico, elaborada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, tiene en cuenta nueve criterios para clasificar a los municipios andaluces prioritarios para frenar la despoblación. Densidad de población inferior a 20 vecinos por kilómetro cuadrado, tasa negativa de crecimiento demográfico, crecimiento vegetativo por debajo del 10% negativo, índice de envejecimiento superior al 200%, tasa migratoria negativa, que la edad media de la población supere los 50 años, ratio de masculinidad superior al 105% y que la tasa de paro supere el 20,3%.

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Hay un total de tres niveles de riesgo de despoblación en los indicadores de la Junta de Andalucía. Los municipios que cumplen siete o más de estos criterios son considerados de prioridad alta, los que cumplen entre cuatro y seis de prioridad media y los que cumplen dos o tres indicadores de prioridad baja. Las localidades de prioridad alta bajan de 78 a 73, las de prioridad media se mantienen en un total de 221, el mismo dato que en 2025, mientras las de prioridad baja se reducen de 181 a 176. Por su parte, los municipios que no presentan riesgo específico de despoblación han pasado de 149 a 159. En el peor de los escenarios, hay 28 en la provincia de Granada; 23 en Almería; siete en Córdoba y Málaga; cuatro en Huelva y Jaén; mientras ni Sevilla ni Cádiz cuentan con municipios en prioridad alta.