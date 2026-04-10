La ATA dice que más de 50.000 autónomos malagueños, un tercio del total, pagarán 135 euros más de cuota al mes en 2026: esta es la causa

Más de un tercio de los autónomos malagueños verán subir sus cotizaciones mínimas en el 2026, según los cálculos de la asociación ATA, que califica de "sablazo" el incremento en la cuota del ejercicio en 135 euros al mes (equivalente a 1.620 euros anuales) para autónomos societarios y familiares colaboradores. El Gobierno ha aplicado una subida de un 42% su base mínima de cotización hasta los 1.424 euros mensuales, frente a los 1.000 euros anteriores. Según la ATA, en la provincia de Málaga hay 143.694 trabajadores por cuenta propia a cierre del mes de marzo, de los que aproximadamente más de 50.000 serían autónomos societarios y colaboradores.

Desde la Seguridad Social se recuerda que esta decisión se produce tal y como se pactó en 2022 en el marco del sistema de cotización por ingresos reales y es "congruente con la evolución del sistema". Agumentan que la reforma del sistema de cotización del Régimen de Autónomos de 2022 -pactada con las asociaciones de autónomos, la patronal y los sindicatos, y aprobada con una amplia mayoría parlamentaria- estableció que la base de cotización de los autónomos societarios, familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos no podía ser inferior a la base mínima del Régimen General a partir de 2026.

Así se recoge en el Decreto-ley que aprobó la reforma y en la propia Ley General de Seguridad Social "sin que nadie hasta la fecha lo haya cuestionado", han subrayado desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz.

Asimismo, las mismas fuentes han indicado que no hay que perder de vista que "esto redunda en más derechos para los trabajadores, que verán incrementadas las cuantías de las prestaciones que generen en un futuro".

Aunque provisionalmente se permite a los familiares colaboradores y a los autónomos societarios cotizar este año por una base mínima de 1.000 euros mensuales y pagar la misma cuota que venían abonando, cuando se produzca el proceso de regularización de 2026 --previsto para finales de 2027, principios de 2028-- tendrán que pagar a la Seguridad Social la diferencia entre haber cotizado por una base mínima de 1.000 euros y haberlo hecho por la que en realidad les corresponde para este año, de 1.424,4 euros, siempre en caso de que no hubieran adaptado su base a esta nueva cuantía.

La base de 1.424,4 euros mensuales que corresponde para este año a este grupo de autónomos societarios y familiares colaboradores, que suponen entre ambos algo más de un millón de personas, es la misma que la del grupo 7 del Régimen General de la Seguridad Social, según la orden de cotización para 2026 publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Mientras que la Seguridad Social decidió prorrogar para 2026 las cuotas que los autónomos pagaban en 2025 tras varios intentos por incrementarlas, las de los familiares colaboradores, autónomos societarios y autónomos sin rendimientos no han corrido la misma suerte y pasan a serles de aplicación las reglas establecidas en el Real Decreto de 2022 que establecía el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos.

Malestar de la asociación de autónomos

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha denunciado este viernes que los autónomos afectados (que en la región serían más de 200.000 de los cerca de 600.000 existentes), "no se han enterado" de este incremento de cuotas, dado que provisionalmente se les está permitiendo desde la Seguridad Social mantener la base mínima de cotización de 1.000 euros, de modo que, por el momento, están pagando la misma cuota.

"El Gobierno no descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos. Sube un 42% la base de cotización (de 1.000€ a 1.424€) desde enero de 2026 a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1.000 euros al mes. Es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos", ha señalado Amor.

Según señala la ATA, la disposición transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio fijaba una transitoriedad. En 2023 la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos, y en 2024 y 2025 se tenía que fijar en los Presupuestos Generales del Estado.

"Sin embargo, al no haber presupuestos, ni tampoco en 2026, la base mínima debería seguir congelada en esos 1.000 euros. Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos Presupuestos", ha asegurado Amor.

La ATA afirma que si la orden que sube las bases mínimas para autónomos y colaboradores no se modifica pueden darse casos como el de un negocio familiar donde el autónomo principal tiene una base media de 1.000 euros (la que declara el 60% de autónomos) y su cónyuge, que colabora y no es el autónomo principal, tenga su base en 1.424 euros al mes. "El autónomo principal pagará de cuota 300 euros y el o la autónoma colaboradora 435 euros", advierte el colectivo..

En España hay más 3.400.000 de los cuales unos 1.200.000 son societarios o colaboradores de autónomos,

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados, ya hemos hablado con varios grupos parlamentarios para parar esta salvajada y buscar solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. El Gobierno también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo a estos autónomos", ha añadido el presidente de ATA Andalucía.

Según esta asociación, la mayoría de los autónomos afectados son mujeres de más de 50 años que colaboran en el negocio familiar, especialmente en el mundo rural. "Ahora los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han cambiado la base, pero el año que viene se les regularizaría y supone 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos andaluces", ha apuntado.

La razón es que será por entonces, en torno a finales de 2027 y principios de 2028, cuando se realice el proceso de regularización de cuotas del ejercicio 2026 y se les reclame la diferencia entre la cuota que están pagando por la base mínima de 1.000 euros y la que deberían pagar con la nueva base mínima de 1.424 euros.

El Gobierno dice que se cumple lo pactado en 2022

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este viernes que la base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores se ha subido para cumplir lo pactado en 2022 en la Ley que regula el sistema de cotización de ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia.

En este sentido, Saiz ha destacado que "fruto de un acuerdo en el que participaron todas las fuerzas sindicales y empresariales, organizaciones más representativas de autónomos, UPTA, ATA, Uatae, sindicatos y patronal, y también de recomendaciones del Pacto de Toledo, en el año 2022, con una amplia mayoría, salió adelante la reivindicación histórica de que los autónomos cotizaran por ingresos reales".

"Lo que unió y lo que consiguió ese importante consenso era un compromiso con mejorar la protección de los autónomos por las importantes brechas de protección que existen, fundamentalmente, que afectan en materia de pensiones o en materia de incapacidad o de bajas, y fundamentalmente también con un enfoque femenino, por unas importantes brechas a la hora de jubilarse del orden de 700 euros al mes de diferencia", ha indicado.

La ministra portavoz y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. / José Luis Roca / EPC

Saiz ha recordado que "esa fue la ley que se aprobó en 2022 con una amplia mayoría, donde el Partido Popular votó a favor, pero también fruto del acuerdo de todas las fuerzas y las asociaciones más representativas de autónomos".

"En esa ley se establecía que en 2026 la base de cotización de los autónomos societarios, de familiares colaboradores y de autónomos que no declaran ingresos sería la base mínima del Régimen General. Lo dice la ley. Aun así, hemos establecido en una orden ministerial recientemente, que no ha recibido ningún tipo de alegación, que sea a partir de la regularización que se producirá en 2028 cuando se produzca esa base mínima", ha alegado la ministra.

Por tanto, Saiz considera que "no hay ninguna subida" de cuota para autónomos y que "no hay ninguna acción unilateral por parte del Gobierno" central al respecto. "Pediría que se dejara de jugar, por intereses meramente partidistas y por demagogia, con la protección de un colectivo que para el Gobierno de España es prioritario", ha subrayado.