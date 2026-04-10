Cudeca ofreció cuidados paliativos a más de 1.900 personas en Málaga en 2025, entre ellas 25 pacientes pediátricos

Cada vez son más las personas que demandan cuidados paliativos. Así lo reflejan las cifras del ‘Informe Anual 2025’ de la Fundación Cudeca, que recoge que el año pasado atendieron a más de 1.900 personas en la provincia de Málaga.

En concreto, ofrecieron cuidados a 1.950 personas y apoyo integral a casi 2.400 familiares. La Fundación Cudeca es una organización sin ánimo de lucro que, desde 1992, se dedica a ofrecer cuidados paliativos profesionales y gratuitos a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas.

Para la organización, los resultados de este último año refuerzan su papel como referente en la atención al final de la vida, con “un modelo centrado en la persona, la comunidad y la sostenibilidad”. Las cifras evidencian además un aumento sostenido de la demanda, que en la última década ha crecido un 53%.

Atención domiciliaria

Según detallan en un comunicado, la actividad se centra en casos de elevada complejidad, donde el 80% de los pacientes requieren atención especializada y el 90% presentan patologías oncológicas.

En cuanto al modelo asistencial, explican que se caracteriza por ofrecer una intervención “continuada e integral”, que permitió que el 54% de los pacientes fallecieran en su hogar, cumpliendo así su deseo.

Este acompañamiento sostenido se traduce en una media de 18 intervenciones por paciente y estancias que rondan los 70 días. Además, la Fundación proporciona todos los días del año apoyo a los familiares a través de la atención telefónica, facilitando el seguimiento, la resolución de incidencias y la permanencia del paciente en casa.

Unidad hospitalaria

Aunque desde Cudeca destacan que la atención domiciliaria sigue siendo “el pilar fundamental” de su modelo, cuentan también con una unidad hospitalaria que el año pasado atendió a 236 pacientes en situaciones de máxima complejidad. La mediana de estancia fue de siete días, con un enfoque prioritario en el control de síntomas. “Los pacientes al fallecer, lo hacen en las mejores condiciones: dignamente, con alivio del dolor y sin sufrimiento”, subrayan.

En el ámbito pediátrico, Cudeca acompañó a 25 pacientes, en su mayoría no oncológicos, con una atención altamente especializada y prolongada en el tiempo, tanto en su domicilio como en la recientemente creada Unidad de Día Pediátrica, un recurso orientado al cuidado integral de toda la unidad familiar.

Cudeca ofreció cuidados paliativos a más de 1.900 personas en Málaga en 2025, / L.O.

Equipo humano

La Fundación se sustenta en un equipo profesional de 52 personas y en una amplia red de voluntariado. En 2025, contaron con 1.272 voluntarios activos, con 548 nuevas incorporaciones. Más de un centenar de voluntarios asistenciales participaron en más de 1.000 intervenciones directas con pacientes y familiares. “Su implicación es fundamental tanto en el acompañamiento como en la sostenibilidad del modelo, especialmente a través de su participación en las tiendas solidarias y en los eventos organizados por la Fundación”, remarcan.

Por otro lado, resaltan que el modelo Cudeca se encuentra “plenamente integrado” en el sistema sanitario, ya que el 84% de los casos que atendieron el año pasado fueron derivados de los tres hospitales principales de la provincia. La Fundación forma parte de la red pública de cuidados paliativos mediante un contrato con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través del cual recibe la derivación de pacientes.

“Los pacientes al fallecer, lo hacen en las mejores condiciones: dignamente, con alivio del dolor y sin sufrimiento”

Gastos e ingresos

En lo que respecta a la actividad económica, la Fundación cerró 2025 con unos ingresos de 8,5 millones de euros y unos gastos de 8 millones, lo que supone un superávit de de medio millón de euros. El 90% de los ingresos procede de financiación privada, frente a un 10% de financiación pública.

Los datos también reflejan que las tiendas solidarias continúan siendo uno de los principales motores económicos del modelo, con 31 establecimientos que generaron 1,3 millones de euros netos. A estas se suman otras fuentes como herencias (1,4 millones), socios (525.000 euros), eventos solidarios (407.000 euros) y crowdfunding (165.000 euros).

Necesidad de más recursos

No obstante, la Fundación advierte de que, pese a que los resultados reflejan una evolución positiva, el incremento de la actividad asistencial implica también un aumento sostenido de los recursos necesarios para poder atender a una población cada vez más amplia y con mayores niveles de complejidad. Para Cudeca, el gasto total de 8 millones de euros pone de manifiesto la intensidad del modelo y la necesidad de seguir invirtiendo en equipos, estructura y capacidad de respuesta.

“El crecimiento de la demanda impulsa a la organización a seguir reforzando su capacidad asistencial y a avanzar en la diversificación de sus fuentes de financiación, manteniendo siempre el equilibrio entre calidad, sostenibilidad y la esencia de un modelo que sitúa a la persona en el centro y acompaña a cada paciente y su familia con dignidad hasta el final”, señala Marisa Martín, directora médica y gerente de la Fundación.

Retos futuros

De cara a los próximos años, Cudeca se enfrenta al reto de consolidar un modelo sostenible en un entorno de demanda creciente. Para ello, prevé reforzar sus alianzas con instituciones públicas y privadas, ampliar su red de financiación, socios y voluntariado y expandir su presencia territorial a través de las tiendas solidarias. “Asimismo, la incorporación y adaptación a las nuevas tecnologías se configura como un pilar estratégico clave para mejorar la eficiencia de los procesos asistenciales y de gestión”, apuntan.

Los resultados anuales de 2025 fueron presentados ayer en un acto celebrado en Benalmádena, que reunió a empresas, instituciones, entidades académicas, profesionales y organizaciones colaboradoras. Además, durante el encuentro se reconoció el compromiso de organizaciones que han contribuido de forma significativa a la misión de la Fundación mediante la entrega de los PIN Cudeca, que en esta edición han sido otorgados a la Fundación Idiliq y a la Yusuf and Farida Hamied Foundation, en reconocimiento a “su implicación, su apoyo al modelo de cuidados paliativos, su contribución directa al bienestar de pacientes y familias. Así como el respaldo a la investigación en cuidados paliativos”.