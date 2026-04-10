Desahucio
Detenidas dos personas que intentaban frenar el desahucio de 'Tita Mari', malagueña de 65 años
Es la tercera ocasión en la que se enfrentaba a la orden judicial de desahucio, después de que las dos anteriores fuesen paralizadas
Un hombre y una mujer han sido detenidos este viernes por desobediencia y atentado a la autoridad tras intentar frenar el desahucio de una mujer de 65 años de una vivienda en Málaga, en la zona de Fuente Olletas.
Tercera orden de desahucio
Así lo han informado a EFE fuentes policiales y de la plataforma 'Un techo por derecho', de la que su portavoz Rosa Galindo ha añadido que es la tercera ocasión en la que la mujer, conocida como 'Tita Mari', se enfrentaba a la orden judicial de desahucio, después de que las dos anteriores fuesen paralizadas.
Un grupo de personas se ha concentrado a las puertas de la vivienda donde iba a producirse el alzamiento para intentar evitar el desalojo de esta mujer que convivía en el piso con su hijo dependiente, el cual no se encontraba allí en ese momento.
Era una vivienda abandonada
Esta vivienda, antes de residir en ella 'Tita Mari', se encontraba "abandonada" y había ofrecido regularizar su situación pagando un alquiler al fondo de inversión del dueño del piso. "Estaba dispuesta a dar su pensión", ha indicado.
El Sindicato de Inquilinas de Málaga ha señalado que ha habido dos personas "esposadas y retenidas" y afirman que se han producido agresiones físicas a algunas de las personas concentradas.
Por su parte, el candidato de Por Andalucía por Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha denunciado que "ni el Ayuntamiento ni la Junta ofrecieron una alternativa habitacional" a la mujer, que tiene un hijo dependiente y finalmente ha sido desahuciada.
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