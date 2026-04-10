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Dimiten dos miembros de la ejecutiva provincial del PSOE de Málaga por su disconformidad con las listas

El alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, y la ex alcaldesa de Benaoján, Soraya García, dejarán de formar parte de este órgano

Congreso del PSOE, imagen de archivo

Congreso del PSOE, imagen de archivo / GREGORIO MARRERO " / LMA

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

El alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, y la ex alcaldesa de Benaoján, Soraya García, ya no forman parte de la ejecutiva provincial del PSOE de Málaga. Según fuentes consultadas por este periódico, la decisión podría estar motivada por el malestar interno del partido a raíz de la elección de Ana Villarejo como número dos en las listas socialistas al Parlamento andaluz.

La decisión, tomada por Josele Aguilar, secretario general del partido en la provincia y, por consiguiente, responsable de la elaboración de las listas, aunque ratificada por los miembros de la ejecutiva, ha generado cierta disconformidad en las filas socialistas, que se juegan mantener cuatro diputados en los próximos comicios del 17 de mayo. Según varias fuentes, el Partido Socialista de Málaga teme bajar en escaños, algo que las primeras encuestas ya reflejan en la intención de voto.

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Tal y como ya informó La Opinión el pasado miércoles, las listas electorales del PSOE en Málaga quedarían encabezadas por Josele Aguilar. Le seguirían Ana Villarejo, actual portavoz del PSOE de Málaga que sorprende por su perfil joven; Dani Pérez, que tendrá que dejar su cargo en el Ayuntamiento cuanto antes; y Patricia Alba, diputada provincial de la agrupación de Alhaurín de la Torre.

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