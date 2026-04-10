"Nos han atendido como reyes": el restaurante de un famoso pueblo de Málaga que ha enamorado a Maná por sus tapas "españolas y mediterráneas"

"Es un pueblo mágico". El grupo Maná visitó este pasado verano la provincia de Málaga para participación en el festival Marenostrum Fuengirola, una ocasión que sus integrantes aprovecharon para recorrer parte de la geografía malagueña. Esto les llevó a enamorarse de uno de sus municipios más conocidos, Frigiliana, y de la cocina de uno de sus restaurantes, La Taberna del Sacristán, del que aseguraron que "nos han atendido como reyes".

Así lo afirmó el propio grupo durante su viaje en sus redes sociales, donde no dudaron en compartir fotografías y vídeos sobre esta localidad considerada uno de los pueblos más bonitos de España. "Es un pueblo mágico", indicó la banda al respecto, tras lo que indicó que Frigiliana no tiene "nada más que belleza".

Las calles blancas y empedradas conquistaron a la banda

Durante su recorrido, los integrantes de la banda recorrieron las laberínticas calles empedradas de Frigiliana, y se maravillaron con sus casas blancas y el estallido de color de sus macetas y flores.

Pero si algo consiguió dejar sin palabras al grupo fue la gastronomía de la localidad, en la que destacan su miel de caña, los frutos subtropicales de sus agricultores y su famoso vino dulce.

La Taberna del Sacristán, el restaurante que conquistó a Maná

Y entre toda su oferta culinaria, Maná quiso mostrar su admiración hacia uno de sus restaurantes más emblemáticos, La Taberna del Sacristán, de la que recalcaron: "Es un súper restaurante en el que nos han atendido como reyes".

Este establecimiento se encuentra en pleno casco histórico de Frigiliana, en la plaza de la Iglesia, y disfruta de unas impresionantes vistas de la localidad y su entorno.

Cocina española y mediterránea en pleno corazón de Frigiliana

Tal y como explica el propio restaurante, su oferta gastronómica se centra en la "cocina española y mediterránea", en la que destacan sus "platos auténticos" y toda clase de tapas que sorprenden a sus clientes por su variedad de especialidades y su exquisito sabor.

Así, sus comensales pueden degustar desde su tarta de cebolla con virutas de jamón hasta berenjenas rellenas gratinadas, cordero lechal con miel de caña o toda clase de pescados frescos.

Un negocio que consiguió conquistar a los miembros de la banda Maná hasta el punto de asegurar que Andalucía en general y Málaga en particular son "una bomba de inspiración".