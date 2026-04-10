Sucesos
Un hombre raja la cara a otro que le recriminó actos vandálicos en una calle de Málaga
Un hombre de 41 años fue apuñalado en la cara por un presunto agresor tras una discusión en el Polígono San Luis, teniendo que ser intervenido quirúrgicamente
Varias llamadas al 091 y al 112 alertaron a las 15.10 horas de que un hombre estaba golpeando mobiliario urbano y los vehículos estacionados que encontraba a su paso en la calle Punta Alta, en el Polígono San Luis de Málaga, y que incluso estaba increpando y agrediendo a otros viandantes.
Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al lugar y los agentes localizaron en primera instancia a un ciudadano con una herida sangrante en la cara que aseguró que un desconocido le había atacado con un arma blanca tras recriminarle su comportamiento vandálico.
La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este viernes de que una rápida batida por las inmediaciones permitió localizar y detener al presunto agresor, que se había deshecho del arma blanca. Sin embargo, los policías lograron encontrar debajo de un coche el cuchillo, con una hoja de casi nueve centímetros y todavía con restos de sangre.
Según las primeras averiguaciones, el arrestado hirió con un cuchillo al perjudicado porque le había llamado la atención por su comportamiento, teniendo la víctima que defenderse para evitar males mayores. El hombre, de 41 años, sufrió un corte de unos 20 centímetros en el rostro que requiere de cirugía, ha añadido la Policía Nacional.
Orden de búsqueda
Finalmente, los agentes comprobaron que el presunto agresor, de 49 años, tenía en vigor una orden de búsqueda y detención por un juzgado en Málaga en relación con otra causa. El arrestado, que requirió asistencia sanitaria en un centro de salud, fue finalmente trasladado a dependencias policiales. Se le investiga por un delito de lesiones.
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