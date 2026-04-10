Turismo
Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
El vuelo comenzará a operar a partir del 1 de agosto, pero los billetes ya se encuentran a la venta desde 31 euros
Málaga conectará con la ciudad más romántica de Europa. Volotea, la aerolínea española low cost, operará una nueva ruta directa entre el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y el Aeropuerto de Verona, ampliando así su red de conexiones internacionales desde Andalucía.
Los malagueños podrán visitar la famosa ciudad de Romeo y Julieta a partir del 1 de agosto, con dos frecuencias semanales, los martes y sábados. La compañía pondrá a la venta alrededor de 7.000 asientos en cerca de 40 vuelos durante este año.
Los billetes ya se encuentran a la venta desde 31 euros. La nueva ruta será la primera conexión de Volotea con Italia desde el aeropuerto de Málaga.
Con esta incorporación, Volotea alcanzará un total de 19 rutas desde Málaga, conectando con cinco destinos en España (A Coruña, Asturias, Bilbao, San Sebastián y Santander); cinco en Alemania (Berlín, Colonia, Düsseldorf, Hamburgo y Stuttgart, en código compartido con Eurowings); seis en Francia (Brest, Burdeos, Estrasburgo, Lille, Lyon y Toulouse); un destino en Grecia (Atenas, en código compartido con Aegean); y, por primera vez, con Italia gracias a la incorporación de Verona a su red.
Verona, la ciudad del amor y la historia
Verona es una ciudad italiana con muchísimo encanto, famosa por su vínculo con Romeo y Julieta, por su impresionante Arena y por un centro histórico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La propia UNESCO subraya que conserva huellas de unos 2.000 años de historia, desde la época romana hasta la medieval y renacentista
- Supermercados que abren este Jueves y Viernes Santo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- Una vecina desahuciada por el IMV iniciará una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Málaga
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Martínez-Almeida llega a Málaga: 'Es la primera vez en diez años que no he venido en tren
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España