Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa

Málaga conectará con la ciudad más romántica de Europa. Volotea, la aerolínea española low cost, operará una nueva ruta directa entre el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y el Aeropuerto de Verona, ampliando así su red de conexiones internacionales desde Andalucía.

Los malagueños podrán visitar la famosa ciudad de Romeo y Julieta a partir del 1 de agosto, con dos frecuencias semanales, los martes y sábados. La compañía pondrá a la venta alrededor de 7.000 asientos en cerca de 40 vuelos durante este año.

Los billetes ya se encuentran a la venta desde 31 euros. La nueva ruta será la primera conexión de Volotea con Italia desde el aeropuerto de Málaga.

Con esta incorporación, Volotea alcanzará un total de 19 rutas desde Málaga, conectando con cinco destinos en España (A Coruña, Asturias, Bilbao, San Sebastián y Santander); cinco en Alemania (Berlín, Colonia, Düsseldorf, Hamburgo y Stuttgart, en código compartido con Eurowings); seis en Francia (Brest, Burdeos, Estrasburgo, Lille, Lyon y Toulouse); un destino en Grecia (Atenas, en código compartido con Aegean); y, por primera vez, con Italia gracias a la incorporación de Verona a su red.

Verona, la ciudad del amor y la historia

Verona es una ciudad italiana con muchísimo encanto, famosa por su vínculo con Romeo y Julieta, por su impresionante Arena y por un centro histórico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La propia UNESCO subraya que conserva huellas de unos 2.000 años de historia, desde la época romana hasta la medieval y renacentista