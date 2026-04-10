Miguel Tellado: "Málaga es clave para la victoria del PP en las elecciones andaluzas"

"Málaga es una provincia clave para la victoria del Partido Popular en las elecciones del próximo 17 de mayo". Así ha arrancado su discurso esta mañana el secretario general del PP, Miguel Tellado, en pleno arranque de una precampaña andaluza que verá desfilar por la provincia a altos cargos del partido. El objetivo es sorprender a las encuestas con una mayoría absoluta.

Según ha explicado el propio Tellado, ha venido a Málaga a celebrar un "acto de bienvenida a 190 nuevos afiliados" a un proyecto llamado PP que, asegura, "no para de crecer". Aunque, de paso, el también diputado en el Congreso ha acompañado a la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, hasta la barriada de El Palo para sumarse a la denuncia del tráfico en la A-7 entre el centro y el Distrito Este.

El diputado ha echado la vista atrás para recordar que Málaga dio hace cuatro años a Moreno el 47% del voto, lo que les permitió pasar de cuatro escaños a diez. Tellado no ha dejado pasar la oportunidad de hacer electoralismo y ha sacado pecho de la cifra de afiliados de su partido en la provincia: "El PP de Málaga ha crecido en 2.000 afiliados a lo largo de los últimos cuatro años".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, informan sobre asuntos de actualidad / Álex Zea / LMA

La campaña de Moreno ha sido la excusa de Tellado para arrancar también la campaña de Feijoó para las próximas elecciones nacionales de 2027. "Nosotros nos comprometemos a que cuando lleguemos al Gobierno de España vamos a bajar impuestos como ha hecho Juanma Moreno aquí en Andalucía", ha asegurado el dirigente y ha aprovechado para ensalzar su política económica de "rebajar la presión fiscal sobre las familias y autónomos para mejorar la economía".

Respuesta al "Juanma Moruno" de Abascal

Málaga escuchó ayer a Abascal ridiculizar al presidente de la Junta de Andalucía. "Juanma Moruno", sentenció en tono burlesco entre aplausos de los suyos. En respuesta a la pregunta de un periodista, Tellado ha salido en defensa de su partido: "Nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de provocación ni distracción". El secretario general del PP asegura que están "centrados en Andalucía" y en "darle a continuidad a un gobierno estable" que, dicen, "ha demostrado estar a la altura de las circunstancias". Para Tellado, todo lo demás "son distracciones en las que no van a caer".

Negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León

Varias comunidades siguen sin llegar a un acuerdo entre PP y Vox para formar un gobierno de coalición. Los de Abascal no quisieron dar detalles ayer de las negociaciones. Tellado ha respondido que, aunque "las conversaciones de pactos requieren de cierta discreción", actualmente hay un "ambiente propicio" para alcanzar esos acuerdos y ha asegurado que mantienen conversaciones con Vox "para blindar y garantizar" la gobernabilidad en las comunidades donde es necesario. "Las conversaciones avanzan en buen término en cualquiera de esas comunidades", ha zanjado.