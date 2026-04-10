Montero apuesta por la vivienda y reafirma que construirá 100.000 en Andalucía

La precampaña para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo no deja una jornada libre. Tras la publicación de las listas de PP y PSOE el miércoles, este jueves continuaron los actos políticos y Málaga recibió la visita de la candidata socialista y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

La socialista reafirmó sus «compromisos» de «construir 100.000 viviendas» en Andalucía y de «derogar» la ley andaluza sobre esta materia aprobada por el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno si alcanza su objetivo de ser presidenta de la Junta.

Así lo trasladó durante una visita a Casares en la que subrayó que la vivienda es el «segundo gran problema que los ciudadanos andaluces señalan dentro de sus preocupaciones», y al respecto lamentó que «no es posible» actualmente para los jóvenes andaluces y las personas con «bajas rentas» que puedan tener «un hogar propio, porque el precio de la vivienda se ha disparado, y mucho más en la provincia de Málaga y concretamente en la Costa del Sol».

En esa línea, la dirigente socialista advirtió de que en los «últimos siete años» -coincidiendo con la etapa de gobierno de Juanma Moreno en Andalucía- se ha producido «un incremento de los precios» de la vivienda de «más del 60%», lo que provoca que el acceso a una vivienda se haya convertido en «un bien de lujo», cuando es algo que «se tiene que garantizar», según lo recogido en el Estatuto de autonomía, y que «los poderes públicos tienen que promover», agregó.

La candidata del PSOE-A denunció además que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «no ha construido vivienda pública en los últimos tiempos», y «está permitiendo que más de 20.000 viviendas sean consideradas ilegales de pisos turísticos y, por otra parte, ha hecho» que las viviendas de protección oficial (VPO), «en vez de tener la protección que ha planteado el Estado de 30 años», la tenga de «siete .

Subrayó su compromiso de construir «100.000 viviendas», así como que una de las «primeras medidas» que va a «llevar a cabo como presidenta de la Junta de Andalucía en los 100 primeros días» con dicha responsabilidad «va a ser la derogación de la ley de vivienda que ha aprobado el Gobierno de Andalucía».

La sanidad, «un auténtico problema»

Montero también se refirió a la situación de la sanidad y lamentó que la sanidad pública, que «siempre fue la joya de la corona» en Andalucía, «se ha convertido con los gobiernos» de Moreno en «un auténtico calvario, en un auténtico problema para mucha gente».

Ante el consultorio de Casares, localidad natal de Blas Infante, reivindicó como «uno de los principales logros» del «desarrollo del autogobierno» y del Estatuto de autonomía andaluz el que «durante la etapa de gobierno socialista» Andalucía contara «con un sistema sanitario que era de los mejores de España».

Noticias relacionadas

Según dijo, ahora la sanidad es «un auténtico problema para mucha gente que está esperando una prueba», que «no sabe si tiene algo realmente que le pueda dañar su salud, si se puede despreocupar y quitarse angustia, o directamente que no tiene coche para ir a 20 kilómetros a recibir atención sanitaria».