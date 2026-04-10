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Navarro defiende la lista del PP y dice que quienes ganan son los malagueños

Patricia Navarro, presidenta del PP de Málaga, resaltó el compromiso de la candidatura encabezada por Juanma Moreno para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, destacando la experiencia y el arraigo social de sus integrantes

Patricia Navarro en un acto del PP en Málaga

Patricia Navarro en un acto del PP en Málaga / EP / EP

E.P

Málaga

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, reivindicó el jueves que la candidatura de la formación para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, encabezada por Juanma Moreno, «está llena de ilusión y, sobre todo, de personas con solvencia y que, por encima de todo, han demostrado un gran compromiso con nuestra provincia».

De este modo, aseguró que con Juanma Moreno, a quien calificó como «el mejor activo que puede tener el Partido Popular en cualquier provincia», y con esta candidatura de hombres y mujeres comprometidos con Málaga, «quienes salen ganando son los malagueños».

Así, destacó que la lista «conjuga la experiencia política representada en muchos de nuestros compañeros con la experiencia profesional y también con un enorme arraigo social».

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Navarro valoró que «los malagueños tendrán la suerte de poder coger la papeleta y poder votar directamente a nuestro presidente Juanma Moreno» y subrayó que el PP de Málaga es un partido que está permanentemente en la calle, en contacto directo con los ciudadanos, «practicando ese diálogo y esa escucha activa con la sociedad civil organizada de nuestra provincia».

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