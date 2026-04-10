Tráfico
Nuevo corte de tráfico en la calle Victoria: unas obras de Emasa cierran el carril hacia Olletas desde el viernes
La reparación de una avería en la red de abastecimiento obligará a cerrar la circulación entre plaza de la Merced y plaza de la Victoria hasta el lunes. Las líneas 1, 36, 37, C2 y N2 de la EMT modificarán su recorrido
La calle Victoria volverá a cortarse al tráfico. En esta ocasión será la circulación en sentido a Olletas, que permanecerá cortada desde este viernes a las 9.30 horas y hasta el lunes, ambos inclusive, por unas obras de Emasa junto a la plaza Jesús El Rico, poco antes del túnel. Estas obras serán para reparar una avería en un tramo de la red arterial de abastecimiento de agua.
Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, la actuación se llevará a cabo en este eje del distrito Centro y no afectará al suministro de agua. El corte se aplicará en el tramo comprendido entre la plaza de la Merced y la plaza de los Monos, aunque se mantendrá la circulación en sentido al túnel.
Cambios en los autobuses de la EMT
Además, los autobuses de la EMT que circulan habitualmente por la calle Victoria en sentido norte, en concreto las líneas 1, 36, 37, C2 y N2, tendrán que realizar un itinerario alternativo durante los trabajos.
El nuevo recorrido previsto para estas líneas será por el Paseo Salvador Rueda (Camino Nuevo) y bajada por las calles Ferrándiz y Pedro de Quejana.
Las obras arrancan este viernes y se prolongarán hasta el lunes, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona y planificar recorridos alternativos, especialmente en los desplazamientos por el centro de la ciudad.
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