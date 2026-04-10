Objetivo para estas elecciones andaluzas: poder estudiar las lenguas de España, al menos en Málaga

En la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, la comunidad autónoma de Isabel Díaz Ayuso, se puede estudiar catalán, gallego y euskera.

Por contra, «en Andalucía no se puede estudiar en ninguna, y en realidad, en casi ninguna comunidad española», lamenta José Antonio Sierra, que recuerda que el euskera, el gallego y el catalán «son lenguas tan españolas como el castellano o español».

Este gestor cultural abulense pero afincado en Málaga desde 2004, fue el creador en los años 80 del famoso Instituto Cervantes y además, el director de su antecedente en Irlanda: el Instituto Cultural Español en Dublín que, ya en 1975, además de español ofrecía clases de gallego, catalán y euskera.

José Antonio Sierra, en la Térmica, con libros sobre lenguas de España. / Álex Zea

El mismo año de su llegada a Málaga, hace 22 años, fundó la Asociación Diversidad y Convivencia que trata, precisamente, de difundir las lenguas de las comunidades bilingües en el resto de nuestro país.

Como recuerda, el artículo 3 de la Constitución Española señala en su apartado tercero que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

Para José Antonio Sierra, «el mejor respeto y protección es que se puedan estudiar y que se enseñen».

Por este motivo, explica que, de cara a las elecciones andaluzas, está contactando con todos los partidos políticos que concurren, para que en sus programas electorales incluyan la enseñanza de las otras lenguas españolas en Andalucía.

Si hay un número mínimo

Como recalca, el catalán, gallego y euskera sólo se ofrecerían, «de forma voluntaria, y siempre que exista un número mínimo de personas».

A este respecto, el gestor cultural es consciente de que no en todas las escuelas oficiales de idiomas de Andalucía se podrían ofertar; pero sí cree que «habría que empezar por Málaga, que es la escuela oficial de idiomas con más estudiantes de toda Andalucía, y una de las que más tiene en toda España. Eso haría que fuera un referente y un ejemplo».

Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. / Arciniega

La propuesta, explica, cuenta con el apoyo explícito "del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre", a quien agradece el respaldo.

Pero José Antonio Sierra también ha tenido la oportunidad de explicar la propuesta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y cuenta que también vio bien la idea.

Oportunidad laboral

Para el ‘padre’ del Instituto Cervantes -donde recuerda que en sus sedes se ofrece estudiar todas las lenguas españolas- el poder estudiar en Málaga este patrimonio lingüístico de España, «desde el punto laboral tiene un gran interés, para cualquier persona que vaya a trabajar a una comunidad bilingüe, o desde el punto educativo, si sus hijos van a estudiar allí; y no digamos si son universitarios y se marchan a hacer un máster o una tesis doctoral».

José Antonio Sierra, en 2007, con diccionarios de diferentes lenguas españolas. / ARCINIEGA

Despolitizar las lenguas

José Antonio Sierra hace hincapié en que no es un asunto político, sino cultural, por lo que las lenguas se deben despolitizar y, si existiera trato discriminatorio al español en alguna comunidad, no responder con idéntico trato en Andalucía a las otras lenguas. Además, recuerda que «muchos votantes de Vox» de comunidades bilingües «hablan con sus hijos en esas lenguas». Y, en caso de duda, anima a preguntarse, «qué piensa Feijóo o Rufián de esto», según el espectro político de cada cual.

Por eso, está «convencido» de que ha llegado la hora, y de que la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga puede ser la primera de Andalucía en seguir el ejemplo de la capital de España.