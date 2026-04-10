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El metro de Málaga avanza en su prolongación al futuro Hospital Virgen de la Esperanza: obras en calle Hilera

Rocío Díaz y Carolina España han visitado las obras y han entrado al túnel, que ha avanzado ya 240 metros en superficie, y por donde discurrirá la Línea 2 del Metro hacia el Hospital Civil y futura ubicación del tercer hospital de Málaga

Visita de la obra del túnel de la ampliación del metro de Málaga en calle Hilera

Visita de la obra del túnel de la ampliación del metro de Málaga en calle Hilera / JUNTA DE ANDALUCÍA

Laura Rubio

Laura Rubio

MÁLAGA

Las obras del primer tramo de la prolongación del metro de Málaga al Hospital Virgen de la Esperanza siguen avanzando en calle Hilera. Actualmente, los trabajos se centran en la ejecución del túnel bajo la citada vía, desde el extremo de la intersección con calle Santa Elena hacia Armengual de la Mota.

En este tramo ya se terminaron los trabajos de ejecución de las pantallas que delimitan longitudinalmente el túnel a lo largo de todo el tramo, que eran los más molestos para los vecinos y residentes.

En estos momentos se está trabajando en la extensión de la losa de cubierta, que ha avanzado ya 240 metros en superficie, y la excavación entre pantallas desde la rampa de obras en la esquina de la calle Hilera con Santa Elena. La ejecución de la losa intermedia o losa a nivel de vestíbulo, que dispone de unos 50 metros, configura definitivamente el túnel por donde discurrirá la Línea 2 del Metro hacia el hospital.

Visita de las autoridades

Para dar cuenta de ello, han visitado las obras la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre

Díaz y España han tenido la oportunidad de supervisar estas obras y entrar al túnel, que ha recorrido a lo largo del tramo ya ejecutado. La losa intermedia se sigue ejecutando, con la ferralla y hormigonado, y se prevé que en el mes de abril se haya avanzado hasta los 120 metros de extensión.

Trabajos en Armengual de la Mota

En el otro extremo de este primer tramo, es decir, en la zona de Armengual de la Mota, ya se ha concluido la excavación del primer nivel del túnel en 90 metros lineales y se llevan a cabo trabajos de reurbanización.

La unión temporal de empresas que acomete este primer tramo, bajo la dirección de obras de la Agencia de Obra Pública, está adaptando la semaforización y la señalización a la nueva configuración de los desvíos, en coordinación con el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga.

Tres nuevas estaciones

La ampliación del metro, que se lleva a cabo con cofinanciación europea, consta de una longitud de 1,8 kilómetros y tres estaciones (Hiera, Trinidad y Hospital Civil), y discurrirá al distrito Bailén-Miraflores, si bien en su inicio recorre también los distritos Cruz de Humilladero y Centro.

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Además, dará cobertura a equipamientos sanitarios como el Hospital Civil y el Materno, así como el futuro Nuevo Hospital de Málaga, denominado Virgen de la Esperanza, que se levantará sobre la trasera del Hospital Civil.

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