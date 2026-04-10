Las plazas de viviendas turísticas suben en Málaga pero a un ritmo más contenido

Las plazas ofertadas en viviendas turísticas (VUT) cayeron en España entre febrero de 2025 y ese mes de este año en 31.500, un 8,8%, según la alianza turística Exceltur. Sin embargo, de las 25 ciudades analizadas hay tres en las que el número de plazas continúa aumentando y Málaga es la urbe en la que más aumentan.

Según el estudio presentado el jueves por Exceltur, dentro de sus previsiones para el ejercicio, en Málaga las VUT han aumentado un 1,6%, un incremento que no obstante es más contenido que el de ejercidios previos.

Ciudades andaluzas con más VUT

Las otras dos ciudades en las que crecen los pisos turísticos son también andaluzas. En concreto, Sevilla (+1,1%) y Granada (+0,3%) también muestran ligeros incrementos en la oferta de plazas VUT, aunque estos aumentos se producen a ritmos cada vez menores, lo que apunta a un progresivo cambio de tendencia también en estos destinos, señala la alianza turística.

En cuando a la bajada de plazas en las otras 22 ciudades estudiadas, Exceltur atribuye el recorte a la implantación de la Ventanilla Única Digital, que obliga a incorporar un número de registro en los anuncios que se suben a las plataformas.

Según el estudio, el número medio de plazas VUT se sitúa en 329.221, frente a las más de 360.000 a cierre de febrero del año pasado.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, destacó en una rueda de prensa que este recorte es, sobre todo, efecto de la ventanilla única pero también del esfuerzo de municipios y comunidades autónomas por ordenar la oferta turística, y subrayó el caso de Ibiza.

Panorama nacional

Madrid y Barcelona, con 70.106 y 64.842 plazas, respectivamente, registraron descensos del 10,8 % y del 5,2 %, lo que implica una reducción conjunta de más de 12.000 plazas en el inicio del año.

Se observan también correcciones significativas en Valencia (14,8%) y Alicante (18,3%), que en conjunto reducen su oferta en más de 8.000 plazas, reflejo de una mayor efectividad de los instrumentos de ordenación y control del alojamiento turístico, según Exceltur.

El descenso porcentual más acusado se dio en Ibiza, con una caída del 70,5 %, hasta 447 viviendas; y en Palma de Mallorca contabilizaron un recorte del 37,9 % (hasta 3.585 casas).

Exceltur entiende que estas caídas revalidan el compromiso en la contención de la oferta alojativa intrusiva, si bien estos descensos se producen sobre niveles ya reducidos tras los esfuerzos regulatorios implementados en fases anteriores.

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Hubo también una caída significativa en A Coruña (38,6 %), que contabiliza tras este descenso 1,576 plazas de este tipo; y del 24,5 % en Santander, que computa 3.506 plazas en VUT.