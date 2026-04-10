La Policía Local de Málaga devuelve una cartera con 1.332,50 euros hallada por dos estudiantes

La Policía Local de Málaga ha devuelto a su propietario una cartera con 1.332,50 euros en efectivo y documentación personal después de que dos jóvenes estudiantes la encontraran en la calle,

Las jóvenes, de 19 y 21 años y naturales de Ardales, estudian actualmente en Málaga capital. Tras hallar la cartera en la calle, avisaron a la Policía Local de Málaga y facilitaron su entrega a los agentes.

Hasta el lugar se desplazó una dotación policial, que recogió la cartera en el inmueble en el que se alojaban las estudiantes. En su interior había 1.332,50 euros en metálico, además de varios documentos personales, entre ellos una tarjeta de crédito, el permiso de conducir y la tarjeta sanitaria.

Localizaron al propietario de la cartera

Posteriormente, agentes del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) realizaron las gestiones necesarias para localizar al propietario, un hombre de 42 años, que fue citado en dependencias policiales.

Una vez allí, la Policía Local de Málaga le hizo entrega de la cartera con todo su contenido. El hombre agradeció la actuación de las jóvenes y de los agentes, y explicó que desconocía cómo había perdido sus pertenencias.

Según indicó a la policía, el dinero estaba destinado al pago de la reparación de una furgoneta de la empresa en la que trabaja, dedicada a la atención de personas con diversidad funcional.

El suceso deja una imagen de civismo en Málaga: la de dos estudiantes que optaron por entregar íntegramente una cartera con más de 1.300 euros, permitiendo que el dinero y la documentación regresaran a manos de su dueño.