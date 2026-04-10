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La Policía Nacional y el Hospital Clínico de Málaga refuerzan la coordinación para la atención a reclusos

La Policía Nacional y el Hospital Clínico de Málaga han reforzado su colaboración para mejorar la atención sanitaria a los reclusos, analizando estrategias de seguridad y optimizando los flujos en el centro.

Visita Policía Nacional a Hospita clínico

Visita Policía Nacional a Hospita clínico / Junta andalucía

Ignacio Iribarnegaray

La Policía Nacional ha visitado el Hospital Clínico de Málaga con el objetivo de reforzar la coordinación en la atención sanitaria a reclusos. Durante la visita ha habido una reunión para analizar estrategias de seguridad y para mejorar la atención a los internos de la ciudad. El encuentro ha tenido lugar entre el director gerente del Hospital Clínico, Jesús Fernández Galán; el jefe de la Comisaría Provincial de Málaga, Roberto Rodríguez Velasco; y el comisario jefe de Operaciones, José Manuel Rando Cano. La mesa también ha buscado mejorar la atención a la población reclusa de la ciudad.

Algunas de las medidas abordadas fueron propuestas de mejora para optimizar los flujos de tránsito y seguridad. Durante la visita se ha puesto en valor el papel de la Policía Nacional en labores de apoyo en urgencias, salud mental y en materia de agresiones a profesionales.

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Además de la reunión, se ha llevado a cabo una visita por el área de Urgencias y el módulo de hospitalización a reclusos. Zona que ahora mismo cuenta con cinco camas de ingreso. La jornada ha terminado con ambas partes reafirmando el compromiso a seguir actualizando los protocolos de seguridad para adaptarse a la complejidad de el trabajo sanitario con los reclusos.

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