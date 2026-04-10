El PP recoge firmas para que el Gobierno amplíe un tercer carril "reversible" en la A7 a su paso por Málaga-Este

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha retomado esta mañana la conversación sobre el tráfico en la A-7 a su paso por el Distrito Málaga-Este por las retenciones que se generan cada día en el tramo que conecta la capital con el Rincón de la Victoria y Vélez. El Partido Popular apuesta en precampaña por la recogida de firmas con las que instarán de nuevo al Gobierno para ampliar un tercer carril "reversible".

"Cada vez son más malagueños los que eligen el Distrito Este para situar su residencia", ha asegurado Navarro. La delegada ha confirmado que aquella campaña de firmas que comenzaron en otoño de 2023 y a la que el Gobierno respondió con la adjudicación de la redacción de un estudio previo para abordar la problemática ya suma más de 2.000 inscritos.

Una respuesta sin "insultos"

Los populares vienen solicitando un tercer carril que descongestione en las horas puntas los atascos que colapsan los accesos a la capital y provocan retrasos a los conductores. Navarro teme que la respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, "sea un insulto o descalificación" e insta al Gobierno a "aceptar propuestas o a hacer otras alternativas".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha estado esta mañana en Málaga acompañando a Navarro y se ha sumado a la denuncia: "Esta es una provincia maltratada por el Gobierno". Aunque también ha hecho promesas: "El próximo Gobierno de España de Feijoó sí hará la ampliación de la A-7".

La delegada de la Junta ha explicado que esta reivindicación de su partido ya tiene recorrido y que espera "que no se malinterprete" como un instrumento para "desgastar a Sánchez" por ser precampaña electoral.