Tiempo
El tiempo en Málaga este fin de semana: lluvias, viento y aviso amarillo
Las lluvias darán sus últimos coletazos en la provincia, mientras que la Aemet activa la alerta por fenómenos costeros en el litoral
Tras una semana de inestabilidad, lluvias y calima, el mal tiempo continuará casi igual de cara al fin de semana.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de algunas precipitaciones dispersas en zonas de Andalucía. En Málaga, serán los últimos coletazos de la borrasca que circula por el oeste de la Península.
En la capital, el cielo seguirá nublado este viernes. Las lluvias regresarán el sábado, aunque los chubascos que puedan aparecer, entre las 12:00 y las 18:00 horas, con un 95% de probabilidades, serán dispersos.
El domingo, las lluvias en Málaga continuarán sobre todo de madrugada, entre las 00:00 y las 05:00 horas. Además, ese mismo día se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la Costa del Sol, con rachas de viento del oeste de 50 a 60 km/h y olas de 2 a 3 metros. Esta alerta se mantendrá hasta las 17:59 horas.
Esta situación se extenderá a distintos puntos de la provincia. En Antequera, Axarquía y Coín se esperan lluvias, especialmente durante las primeras horas de la mañana del domingo.
Por otro lado, en Ronda habrá tormentas tanto el sábado como el domingo. Allí, además, el cambio de tiempo se dejará notar con mínimas de hasta 5 grados.
Temperaturas en Málaga
En cuanto a las temperaturas, la Aemet asegura que habrá una bajada térmica, aunque la Costa del Sol se escapará parcialmente de ese descenso. En esta zona se esperan máximas de 23 grados durante el fin de semana y mínimas de 15 grados.
El sol en Málaga tendrá que esperar hasta la próxima semana, cuando volverán las temperaturas primaverales y los cielos despejados.
- Supermercados que abren este Jueves y Viernes Santo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- Una vecina desahuciada por el IMV iniciará una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Málaga
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Martínez-Almeida llega a Málaga: 'Es la primera vez en diez años que no he venido en tren
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España