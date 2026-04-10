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El tiempo en Málaga este fin de semana: lluvias, viento y aviso amarillo

Las lluvias darán sus últimos coletazos en la provincia, mientras que la Aemet activa la alerta por fenómenos costeros en el litoral

Varias personas se protegen de la lluvia sobre el cauce del Guadalmedina de Málaga.

Varias personas se protegen de la lluvia sobre el cauce del Guadalmedina de Málaga. / Jorge Zapata (EFE)

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Tras una semana de inestabilidad, lluvias y calima, el mal tiempo continuará casi igual de cara al fin de semana. 

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de algunas precipitaciones dispersas en zonas de Andalucía. En Málaga, serán los últimos coletazos de la borrasca que circula por el oeste de la Península.

En la capital, el cielo seguirá nublado este viernes. Las lluvias regresarán el sábado, aunque los chubascos que puedan aparecer, entre las 12:00 y las 18:00 horas, con un 95% de probabilidades, serán dispersos.

El domingo, las lluvias en Málaga continuarán sobre todo de madrugada, entre las 00:00 y las 05:00 horas. Además, ese mismo día se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la Costa del Sol, con rachas de viento del oeste de 50 a 60 km/h y olas de 2 a 3 metros. Esta alerta se mantendrá hasta las 17:59 horas.

Esta situación se extenderá a distintos puntos de la provincia. En Antequera, Axarquía y Coín se esperan lluvias, especialmente durante las primeras horas de la mañana del domingo.

Por otro lado, en Ronda habrá tormentas tanto el sábado como el domingo. Allí, además, el cambio de tiempo se dejará notar con mínimas de hasta 5 grados.

Temperaturas en Málaga

En cuanto a las temperaturas, la Aemet asegura que habrá una bajada térmica, aunque la Costa del Sol se escapará parcialmente de ese descenso. En esta zona se esperan máximas de 23 grados durante el fin de semana y mínimas de 15 grados.

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