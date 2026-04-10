Turismo Costa del Sol comienza una nueva campaña escolar de concienciación turística

Turismo y Planificación Costa del Sol ha puesto en marcha, en colaboración con la delegación de Desarrollo Educativo, una nueva edición de la campaña de concienciación turística en centros educativos de la provincia bajo el lema ‘El turismo es bueno para todos, ¡cuidémoslo!’, una iniciativa que busca sensibilizar a los más jóvenes sobre el papel clave del turismo en el desarrollo económico, social y cultural de Málaga.

Tras la edición anterior, en la que participaron más de 2.600 estudiantes de 41 municipios de la provincia, esta acción regresa a las aulas con un enfoque didáctico, participativo y adaptado al alumnado de cuarto y quinto de Educación Primaria. La campaña se ha iniciado en los colegios públicos José María Hinojosa, de Málaga Capital y Pablo Ruiz Picasso, de Alhaurín el Grande.

La campaña consiste en sesiones formativas de carácter dinámico que combinan preguntas, ejemplos cercanos y contenidos visuales adaptados a la edad del alumnado.

Uno de los ejes fundamentales de las sesiones es explicar de forma sencilla cómo funciona el sistema turístico. Para ello, se abordan los elementos necesarios para viajar, como el transporte, el alojamiento, la gastronomía o las actividades, así como las distintas formas de llegada de los turistas a la provincia.

Conocimiento del territorio

La campaña pone especial énfasis en el conocimiento del propio territorio, presentando a Málaga como un destino diverso que combina turismo de sol y playa con propuestas de interior, naturaleza y cultura. Lugares emblemáticos como las playas de la Costa del Sol, el Caminito del Rey o los pueblos blancos sirven como ejemplo.

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La parte final de las sesiones está orientada a inculcar valores de respeto, convivencia y responsabilidad. A través de ejemplos sencillos, se anima al alumnado a cuidar el entorno, ser amables con los visitantes y contribuir a una convivencia positiva entre residentes y turistas. El mensaje final es claro: el turismo es una oportunidad para todos, pero requiere del compromiso colectivo para su sostenibilidad.