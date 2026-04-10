Vecinos piden paralizar el arranque de las obras del CaixaForum Málaga hasta resolver el aparcamiento y el tráfico del entorno

El arranque de las obras del futuro CaixaForum Málaga en la rotonda de Manuel Azaña ha abierto un nuevo frente político entre el equipo de Gobierno y los grupos de la oposición, que dicen representar a la resistencia vecinal del distrito de La Cruz del Humilladero. Como ya hiciera este jueves Con Málaga, este viernes, el PSOE y representantes de varios barrios del entorno denuncian que el inicio de los trabajos previos y de logística, previsto para este lunes, amenaza con agravar el ya delicado problema de aparcamiento y tráfico en una de las principales puertas de entrada a la capital.

El futuro equipamiento cultural de inmenso calado en la capital echa a andar entre protestas y ha puesto en pie de guerra al PSOE municipal, que denuncian al Ayuntamiento de Málaga de “falta de planificación”. Durante una rueda de prensa celebrada junto a vecinos de la zona, el portavoz socialista en el Consistorio, Daniel Pérez, ha cargado contra Francisco de la Torre y le ha reclamado que frene el arranque de los trabajos hasta que exista una solución real para la movilidad. “Cuando se empieza aquí a construir el lunes la futura obra del CaixaForum, el primer problema que se va a generar es que se van a eliminar 350 aparcamientos que ahora mismo hay en este entorno”, advirtió.

El dirigente socialista sostuvo además que este suelo debía haberse destinado a un gran nodo de movilidad para la ciudad. A su juicio, la parcela tendría que haber funcionado como “el gran intercambiador modal de la ciudad de Málaga”, con espacio para dejar el coche y conectar con autobús y metro hacia el centro.

Vecinos contra la pérdida de aparcamiento

La principal queja gira en torno a la desaparición de plazas en una zona ya muy tensionada por la presencia de equipamientos y servicios públicos. Según denuncian los vecinos, el entorno soporta cada día la llegada de usuarios de la Comisaría de Policía, el CEMAC, el Centro de Especialidades de Barbarela y distintos negocios y oficinas.

El presidente de la asociación de vecinos Corazones del Carmen, José Rivero, resumió así el malestar del barrio: “Málaga es una ciudad con futuro para museos, para exposiciones y tal, pero no quiero que eso sea a mi costa”. Rivero lamentó que los residentes lleven años perdiendo espacio para estacionar y avisó de que la situación puede empeorar aún más con la nueva obra.

“Vamos a perder más de 500, estamos perdiendo cerca de 500 plazas de aparcamiento. ¿Dónde metemos los coches?”, se preguntó. El presidente de los vecinos ha elevado así la cifra de plazas de parking que se podrían perder, es decir, que eleva el impacto denunciado por el PSOE, que sitúa en 350 las plazas afectadas de manera directa en este ámbito, mientras que los vecinos amplían el cálculo al conjunto de la presión acumulada en el entorno.

Temor a una “ratonera” y al caos de tráfico

Más allá del estacionamiento, la otra gran preocupación está en la reordenación del tráfico prevista en la plaza de Manuel Azaña, uno de los puntos neurálgicos de acceso a Málaga. Daniel Pérez aseguró que el Ayuntamiento está impulsando la actuación “sin haber buscado una respuesta” para la movilidad de la zona y avisó de que los barrios colindantes pueden quedar atrapados en una auténtica “ratonera”.

“No es lógico que se haga una obra sin haber buscado una respuesta para el aparcamiento”, afirmó el portavoz socialista, que insistió en que los residentes “en apenas semanas se van a encontrar una obra donde van a eliminar más de 350 aparcamientos” y una reorganización del tráfico que, en su opinión, “le va a generar un grave problema de ratonera en todo el barrio”.

En la misma línea se expresó el concejal socialista Pablo Orellana, responsable del distrito de La Cruz del Humilladero, que acusó al alcalde de priorizar grandes operaciones frente a las demandas de los barrios. “Van a ejecutar una remodelación del tráfico en la Plaza de Manuel Azaña en contra del criterio de los vecinos y las vecinas”, denunció, antes de reclamar “estudios serios” antes de tocar la circulación en la zona.

El responsable de Movilidad en el grupo socialista, Jorge Quero, ha sumado la petición de un plan de movilidad para la zona. “Desde el PSOE llevamos años reclamando al Ayuntamiento que ningún desarrollo urbano se planifique de espaldas a la movilidad. La falta de un plan de movilidad asociado a cada proyecto que transforma los espacios de la ciudad evidencia que la movilidad no es una prioridad para el equipo de gobierno del PP”. A esta petición, Quero suma para la zona “otra asignatura pendiente, que es un plan de aparcamiento residencial en los barrios más poblados de la capital”.

Concejales del PSOE este viernes en la rotonda de Manuel Azaña, junto a representantes vecinales. / PSOE de Málaga

Críticas al modelo de ciudad

La protesta vecinal y política no se quedó solo en el plano del tráfico. Tanto el PSOE como las asociaciones presentes vincularon este proyecto con una forma de gobernar la ciudad que, a su juicio, prima los grandes equipamientos y los intereses empresariales frente a la vida cotidiana de los residentes.

Daniel Pérez fue especialmente duro con el alcalde al denunciar una “falta de rigor y de planificación del Ayuntamiento de Málaga” y acusarlo de “intentar vender la ciudad de Málaga cachito a cachito”. A su entender, la concesión del solar para levantar el futuro equipamiento cultural condena a los vecinos “a vivir en una ratonera sin aparcamientos”.

Por su parte, Orellana abundó en esa misma idea al asegurar que la actuación “le va a costar dinero a los vecinos y a las vecinas para aparcar”, ya que, según denunció, donde ahora se estaciona gratis se abrirá la puerta a un modelo de aparcamiento rotatorio de pago o, en su defecto, a una búsqueda interminable de sitio. “Te va a costar 50 minutos o una hora o una hora y media encontrar un aparcamiento para llegar a tu casa”, afirmó.

Petición de paralización inmediata

El mensaje final de la rueda de prensa fue claro: paralizar el arranque de las obras del CaixaForum Málaga hasta que exista una solución previa para el aparcamiento y el tráfico del entorno.

“Le pedimos, junto con los vecinos y las vecinas, a Paco de la Torre, que impida que se inicie la obra el lunes”, reclamó Daniel Pérez. El presidente vecinal, por su parte, advirtió de que los residentes están cansados de asumir las consecuencias de decisiones urbanísticas que consideran ajenas a sus necesidades. “Nos estamos ya cansados de que nos tomen por tontos”, dijo Rivero.