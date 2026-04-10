Los vuelos a Europa desde Málaga esquivan la subida de precios por el encarecimiento del petróleo

El precio de los vuelos ya empieza a reflejar el impacto del encarecimiento del petróleo. La guerra en Oriente Medio ha comenzado a trasladarse al precio de los billetes de avión, con subidas que alcanzan hasta 300 euros en rutas internacionales en pocos días.

El queroseno, además, ha duplicado su precio en el último mes, al pasar de unos 100 a cerca de 200 dólares por barril, una subida que ya se está dejando notar en algunos aeropuertos de Europa.

Este incremento no solo está afectando a las tarifas aéreas, sino que también ha obligado a algunas aerolíneas a cancelar vuelos a Europa.

Sin embargo, según el análisis de Roams, plataforma tecnológica y financiera, Málaga escapa por ahora de esta subida de precios cuando el destino es Europa, aunque el comportamiento de las tarifas sigue siendo desigual según la ruta.

Precios

Las mayores bajadas de precio se registran en los vuelos de Málaga a París, que pasan de 245 a 210 euros, con un descenso de 35 euros, y en la conexión con Palma de Mallorca, que baja de 93 a 80 euros, es decir, 13 euros menos. En cambio, el vuelo de Málaga a Londres se mantiene estable en 305 euros, sin variación.

Frente a estas rebajas, también hay trayectos que se encarecen. Es el caso de Málaga a Barcelona, que pasa levemente de los 59 a 61 euros, y sobre todo de Málaga a Nueva York, que sube de 727 a 748 euros, con un incremento de 21 euros.