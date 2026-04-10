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Vuelven las Jornadas del Chivo Malagueño a este mítico asador de Pizarra: estos son los chefs que participarán en estos 18 días de alta cocina

Cocineros expertos de distintos restaurantes de Málaga crearán platos especiales elaborados con este producto

Este es el famoso asador de Pizarra que acogerá las Jornadas del Chivo Malagueño

Este es el famoso asador de Pizarra que acogerá las Jornadas del Chivo Malagueño / Asador Don Joaquín

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Los amantes del chivo malagueño, uno de los productos más tradicionales y representativos de la provincia, tienen una cita ineludible en el municipio de Pizarra, donde uno de sus restaurantes más reconocidos, el Asador Don Joaquín, ofrecerá distintos platos especiales elaborados por chefs expertos de toda la provincia en las Jornadas del Chivo Malagueño.

Esta cita se producirá desde el próximo lunes hasta el 30 de abril en el Asador Don Joaquín, situado en pleno Valle del Guadalhorce, en la carretera que une Álora y Pizarra.

El chivo será el gran protagonista de estas jornadas gastronómicas

"Durante estas jornadas, el chivo será el gran protagonista con diferentes elaboraciones que ponen en valor su versatilidad y su sabor único", señalan desde el propio restaurante, que realizará estas jornadas coincidiendo con el 21 aniversario del asador.

Para ello, el negocio contará con distintos cocineros de la provincia para elaborar distintos platos con uno de los productos más representativos de la gastronomía malagueña, "cocinado con respecto, tradición y fuego de encina".

Chefs de toda la provincia prepararán recetas especiales en estas jornadas

De ese modo, durante estos 18 días de alta cocina, los asistentes podrán disfrutar de las mejores recetas de chivo malagueño de chefs como Paco García (El Lago), Nicolás Somoza (Grupo Dani García), Mauricio Giovanini (Messina), Óscar Amores (El Higuerón), Miguel Palma (Taberna de Mike Palmer) y Diego del Río (Boho Club).

Este es el famoso asador de Pizarra que acogerá las Jornadas del Chivo Malagueño

Este es el famoso asador de Pizarra que acogerá las Jornadas del Chivo Malagueño / Asador Don Joaquín

Entre los platos que se podrán degustar durante las jornadas se encuentran el cuello de chivo lechal malagueño con crema escabechada de calabazas y sabayin de vino oloroso de Mauricio Giovanini, o el brioche hojaldrado de chivo malagueño crujiente, mayonesa de trufa y trufa negra de Nicolás Somoza.

Strogonoff, canelón y otras propuestas con chivo malagueño

A estos se suman el strogonoff de lengua de chivo y gamba roja de Miguel Palma, y el canelón de chivo lechal malagueño con sus asaduras de Óscar Amores, entre otras opciones.

Y para mostrar la exquisita calidad de sus cocinados, el anfitrión de estas jornadas, el Asador Don Joaquín, elaborará chivo a la pastoril, asado, asadura, 'loca' y chivo al ajillo de la mano de su chef Flores Postigo.

Tradición, horno de adobe y brasas de encina en Don Joaquín

"En Don Joaquín llevamos años trabajando el chivo lechal malagueño desde la tradición del asador: horno de adobe, brasas de encina y producto de cercanía", recalcan desde este negocio que utiliza piezas escogidas "una a una", preparadas de forma tradicional y llevadas a la brasa "en su punto justo".

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Un establecimiento que acogerá desde este lunes hasta el 30 de abril estas jornadas que buscan reivindicar el chivo malagueño como producto del territorio y visibilizar la importancia del producto local, además del trabajo de quienes mantienen en pie el sector.

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