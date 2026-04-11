Alerta: el Puente de los Once Ojos de Málaga está siendo camuflado

¿Cuánto puede durar al aire libre la huella de un vándalo? Si el homínido con DNI realiza su hazaña sobre un Bien de Interés Cultural de Málaga, ya puede echarse a dormir cuatro años, que, cuando despierte, comprobará con satisfacción, que su acto vandálico perdura. Y lo que te rondaré morena.

Es lo que esta sección ha podido comprobar esta semana en el Puente de los Once Ojos, junto a la Hacienda Los Montes, en Ciudad Jardín.

Y es una lástima, porque la recuperación patrimonial y paisajística de lo que antes era un monumento abandonado en un barrizal inmundo, sin duda es uno de los grandes logros del mandato de Paco de la Torre.

Detalle del Puente de los Once Ojos, esta semana. / A.V.

Pero ya se sabe, por desgracia en Málaga los monumentos no permanecen custodiados en las cámaras acorazadas de los bancos, sino que están a la intemperie; expuestos a los elementos. Y hay algunos elementos que habría que echarles de comer aparte, e incluso plantearse su exhibición comercial en un zoo.

Hablamos del grupo minoritario pero muy activo de los grafiteros garrulos. Es decir, homínidos con el cerebro y los modales de Donald Trump, incapaces de apreciar un tesoro patrimonial del siglo XVIII -para empezar, está por ver que sepan ‘decodificar’ los números romanos-.

Cuatro años no son nada

El resultado es que el puente más hermoso de todo el Acueducto de San Telmo, el símbolo que identifica esta obra hidráulica del Siglo de las Luces, no hay año que no luzca las pintadas más cavernarias.

Comparación de las pintadas en el Puente de los Once Ojos en 2022 y en 2026. Dos de ellas permanecen; el resto son nuevas. / A.V.

Una inspección del cauce del acueducto, que suele almacenar la basura lanzada por los homínidos, evidencia que al menos luce tres pintadas que ya lucía en enero de 2022. El detalle poético es que en dos de ellas aparece la hermosa palabra ligada a paz mundial y la armonía entre las naciones: «Fuck».

Por lo demás, el lado más pegado al Instituto Martín de Aldehuela -el autor del acueducto- y el tramo a cielo abierto del arroyo de Quintana es el más castigado por las pintadas. Exitoso camuflaje.

La vegetación daña el BIC Acueducto de San Telmo, en el Puente de los One Ojos. / A.V.

Rompiendo con tenacidad

Y no resulta tranquilizador tampoco el espectáculo de la vegetación colgando por todos los resquicios y rompiendo con tenacidad y sin ninguna prisa el monumento.

¿Cuántas de estas pintadas seguirán publicitando la ‘borriquez’ de sus autores dentro de cuatro años? Si Dios quiere, en 2030 volveremos a calibrar la dificultad o facilidad para mantener libre de vándalos un BIC malagueño.