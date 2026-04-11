Elecciones andaluzas
Por Andalucía presenta su lista a las elecciones con Ernesto Alba al frente
Con una candidatura plural, abogan por abrir un nuevo ciclo político en la Junta de Andalucía
La candidatura malagueña de Por Andalucía se presentó este sábado con un mensaje nítido: abrir un nuevo ciclo político en la Junta y poner fin al «método Bonilla», basado en especulación, deterioro de los servicios públicos y desigualdad territorial. Arropada por una lista plural, la coalición reinvidicó su clara vocación de gobierno y su disposición a liderar un cambio político en la comunidad. Asimismo, llamaron a la ciudadanía a movilizarse para abrir una nueva etapa que ponga los servicios públicos y la vida de la gente en el centro. La candidatura malagueña de la coalición de Por Andalucía está integrada por Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde.
El cabeza de lista de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba (IU), declaró que la formación presenta «una candidatura plural, con gente de larga militancia e indiscutible compromiso con la provincia de Málaga». "Por Andalucía es la papeleta útil para echar a los especuladores y abrir paso al cambio», agregó
Para Ernesto Alba, «la provincia de Málaga, nuestra gente, no aguanta otros cuatro años de gobierno de Moreno». «Moreno ha vendido que Málaga con su gobierno va como un tiro pero la realidad es que ha vendido Málaga y su provincia. Es algo que se respira en la calle, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, están reemplazando vecinos por turistas, hogares por hoteles, y pequeños comercios por franquicias».
Por su parte, la número dos de la candidatura, Micaela Jiménez (Podemos), dijo que siente «mucha responsabilidad pero, a la vez, estoy contenta de estar aquí, compartiendo con tantos compañeros y compañeras luchadoras del día a día, por el bien de todos y de todas y porque nadie se quede atrás». El primer tramo de la candidatura, hasta el número octavo, en el que se encuentran representantes de las distintas organizaciones integrantes, reúne perfiles con una sólida trayectoria social, feminista, ecologista y en defensa del derecho a la vivienda y los servicios públicos, resaltó la formación, como Gonzalo Felipe Serrano (Verdes Equo), Victoria Morales (IU), Juan Miguel Acejo (Alternativa Republicana), Adriana Fernández (Movimiento Sumar), Adrián García Abenza (Alianza Verde) y María José Torres (Iniciativa del Pueblo Andaluz).
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