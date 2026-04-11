La CEP se suma a los vecinos: "La desaparición del aparcamiento afectará a usuarios y funcionarios de la Comisaría Provincial de Málaga"

El inicio sobre el terreno del proyecto del CaixaForum Málaga a partir del próximo lunes 13 abril no sólo preocupa a los vecinos de los barrios que forman el Polígono Carretera de Cártama que han disfrutado de esa parcela como aparcamiento gratuito. La Confederación Española de Policía (CEP) ha vuelto a denunciar la problemática que va a generar la eliminación de un plumazo de las aproximadamente 300 plazas de parking en la parcela que hay frente a la Comisaría Provincial: "Afectará a usuarios y funcionarios".

El sindicato, que ya en el año 2024 se reunió con la concejala Carmen Casero para buscar "alternativas que no han llegado", recuerda que la eliminación de este espacio no sólo va a ser un inconveniente para los vecinos, que han llegado a pedir paralizar las obras hasta que se resuelva el problema, sino para los ciudadanos que diariamente acuden a las instalaciones policiales y para muchos de los funcionarios que desarrollan su labor en ellas. "No podemos olvidar que en la Comisaría Provincial trabajan diariamente más de 1.500 personas que ya venían soportando dificultades de estacionamiento, agravadas recientemente por la reducción de plazas en la zona de Los Corazones tras el acondicionamiento de las aceras", explican.

Los responsables de la CEP consideran que esta situación repercutirá "de manera directa" en los ciudadanos que acuden a la comisaría para realizar gestiones administrativas esenciales como la expedición del DNI, pasaporte o trámites de extranjería, ya que la falta de estacionamiento dificultará el acceso a estos servicios públicos, provocando "retrasos", "molestias" y un "deterioro en la atención al ciudadano". Por ello, solicitan al Ayuntamiento "medidas alternativas urgentes" que garanticen soluciones de aparcamiento adecuadas para funcionarios, usuarios y vecinos.

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"Sin alternativa real"

La preocupación vecinal tampoco es nueva. En febrero se advirtió de que el desarrollo del CaixaForum supondrá la desaparición de esas plazas gratuitas, mientras que el diseño del equipamiento contempla un aparcamiento soterrado de 101 plazas de pago en rotación, una oferta claramente inferior y además con coste para el usuario. Tras conocerse el inicio de las actuaciones, el grupo municipal Con Málaga ha lamentado que el anuncio haya llegado sin que el Ayuntamiento ofrezca una alternativa real a los residentes, por lo que acusa a la administración local de "improvisación". La coalición reclama medidas “urgentes” y aparcamientos gratuitos para compensar el impacto sobre los vecinos.