El Cuponazo de la ONCE reparte 360.000 euros en las Urgencias del Clínico

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado una parte de su fortuna a las puertas de las Urgencias del Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, donde Leopoldo Pedrosa vendió ayer nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno repartido así 360.000 euros.

Pedrosa, vendedor de la ONCE desde, 1987, afiliado también a la organización por su ceguera, se reconoce hoy “con una sensación extraña”. “Ves que la gente lo da (el premio) y piensas que algún día te tiene que tocar, y me alegro mucho por la gente -comenta-. Esto seguro que anima mucho las ventas durante varios meses y la gente está más contenta conmigo”.

Más fortuna se ha llevado la localidad sevillana de Dos Hermanas donde se han repartido 6.360.000 euros, con la serie agraciada con seis millones de euros y otros nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno. El sorteo del 10 de abril ha dejado otro premio de 400.000 euros en La Línea de la Concepción (Cádiz), con diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno, por lo que en total ha repartido más de 7,1 millones de euros en premios mayores entre las tres provincias andaluzas.

Noticias relacionadas

Este Cuponazo ha repartido en total nueve millones de euros en premios mayores entre cinco comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador”, premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).