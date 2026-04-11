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Accidente ferroviario

Da a la luz la mujer hospitalizada en la UCI de Málaga por el accidente de Adamuz

Se trata de la última persona herida del accidente ferroviario que todavía se encuentra en un centro sanitario de Andalucía

Da a la luz la mujer hospitalizada en la UCI de Málaga por el accidente de Adamuz

Da a la luz la mujer hospitalizada en la UCI de Málaga por el accidente de Adamuz / EFE

EFE

Córdoba

La mujer que se encuentra todavía hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga por el accidente de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas ha dado a luz este sábado a un niño que se encuentra en buen estado.

Se trata de la última persona herida del accidente ferroviario que todavía se encuentra en un centro sanitario de Andalucía y permanece estable dentro de la gravedad, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta andaluza.

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En los centros sanitarios andaluces se han atendido por el accidente ferroviario a 126 personas, cinco de ellos niños, se han producido 124 altas, y una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba, lo que elevó a 46 los muertos en el accidente.

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