Distribución de vodka, coches de alquiler y un minigolf, los negocios bajo sospecha del clan de los Lyons

Uno de los diecisiete registros que la Guardia Civil ha realizado en la Costa del Sol a la presunta trama de blanqueo de capitales que atribuye al clan escocés de los Lyons se llevó a cabo en el pub irlandés del paseo marítimo de Fuengirola donde fueron ejecutados a tiros el año pasado Eddie Lyons Jr., hermano del líder de la organización, y su socio Ross Monaghan. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que el local, que tras el doble crimen cerró sus puertas temporalmente hasta que retomó la actividad con un nombre distinto, es uno de los negocios que están bajo la lupa de juez de Málaga que instruye una causa que suma 14 detenidos, siete de ellos en el litoral malagueño, y una veintena de investigados.

La hostelería no es el único palo empresarial que tocan los implicados. Las fuentes señalan que uno de los negocios más activos de la organización serían tres sociedades dedicadas a la distribución de bebidas alcohólicas, principalmente vodka y ginebra, aunque también se les atribuye estar detrás de una empresa de alquiler de vehículos o incluso un minigolf. Esta sería una pequeña representación empresarial con la que la organización habría conseguido blanquear con su entramado internacional una cantidad que los investigadores estiman en unos 50 millones de euros procedentes de actividades como el narcotráfico. No obstante, las pesquisas han llegado a otros países como Escocia o Turquía, país este último donde se han localizado y bloqueado numerosos activos de alto valor vinculados al entramado.

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Las pesquisas otorgan un papel importante en la trama a Steven Lyons, considerado el principal líder del clan originario de Glasgow, y su mujer Amanda. Tanto es así que ambos han sido detenidos en distintos puntos del planeta por la petición original del magistrado de Málaga que instruye la causa. Él en Bali (Indonesia), donde las autoridades locales que chequearon su documentación tras volar desde Singapur comprobaron que tenía una notificación roja de Interpol. Su esposa fue arrestada en el aeropuerto internacional de Dubái, ciudad donde el matrimonio se asentó tras su paso por España y donde tuvieron como anfitriones a los Kinahan, la familia irlandesa que también dejó huella en la Costa del Sol. El matrimonio, al igual que un hombre capturado en Reino Unido, están pendientes de ser extraditados a España.