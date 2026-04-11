Exteriores rechaza las acusaciones "insidiosas" de antisemitismo de Israel a España

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha rechazado este sábado las acusaciones de antisemitismo de Israel a España, después de que se haya convocado a la encargada de negocios española en Israel para recibir una reprimenda por la quema de un muñeco del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en unas fiestas de El Burgo, Málaga.

Fuentes del ministerio dirigido por José Manuel Albares han afirmado a EFE que el Gobierno de España está "comprometido" con la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación "sin excepciones".

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"Rechazamos con contundencia cualquier acusación insidiosa que apunte lo contrario", apuntan dichas fuentes.