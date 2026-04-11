La compañía neerlandesa Kadans inaugura la próxima semana su edificio para empresas deep tech en el PTA de Málaga

La compañía neerlandesa Kadans Science Partner, especializada en la construcción de edificios destinados a la ciencia y la investigación, inaugurará este próximo viernes 17 de abril en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), situado en Málaga, el inmueble conocido como Node I, un hub que está destinado a acoger en régimen de alquiler a empresas de alto componente innovador y dedicadas a ámbitos como la microelectrónica, las TIC y a las conocidas como deep techs.

El proyecto, cuyas obras arrancaron hace año y medio, está ubicado en la calle Severo Ochoa de la tecnópolis y, según los datos facilitados en su momento por la compañía, consta de una superficie de 12.000 metros cuadrados de superficie alquilable distribuidos en tres plantas con laboratorios de última generación, plantas piloto y espacios de trabajo personalizables adaptados a las necesidades de empresas tecnológicas.

Inicialmente se barajaba una inversión de más de 20 millones de euros para un inmueble que tendría capacidad para acoger a entre 20 y 25 empresas de tamaño mediano (dependiendo del espacio que requiera cada una) y un volumen de trabajadores que podría oscilar en torno a las 600 personas. El edifico además dispone de parking a disposición de las empresas y trabajadores alojados.

No obstante, todos estos parámetros han podido contar con alguna modificación durante la ejecución del proyecto, según han comentado a este periódico fuentes del sector, con lo que los datos definitivos se conocerán en la inauguración. La idea era también que el edificio dispusiera de salas blancas e incluso plantas piloto junto a espacios de trabajo de oficinas.

Un foro deep tech para la inauguración

Con motivo de la inauguración, la empresa ha organizado la Kadans Tech Summit, una jornada diseñada para representantes del ecosistema deep tech que protagonizarán una jornada de networking premium en grupos reducidos y contenidos de alto valor. En los distintos paneles se mostrarán aspectos como los retos y oportunidades globales en las tecnologías cuánticas, el impacto de la IA en la innovación deep tech, las oportunidades de financiación para tecnologías disruptivas, la transferencia tecnológica y colaboración entre academia e industria o el futuro de los semiconductores y los materiales avanzados.

"Node I está diseñado para iniciativas de vanguardia en microchips, semiconductores e inteligencia artificial, y se convertirá en el punto de referencia para líderes tecnológicos, innovadores y responsables de la toma de decisiones que definirán el futuro de la tecnología avanzada en Europa", señala Kadans en la web que recoge la convocatoria del evento. A su juicio, Node I y la ciudad de Málaga "se perfilan como el epicentro mediterráneo de la tecnología avanzada, el talento y la inversión, conectando a las personas y las ideas que darán forma a la próxima ola de innovación europea".

Dos edificios en el PTA de Málaga

Fundada en 1997, Kadans Science Partner es uno de los líderes europeos en inversión de desarrollo de ecosistemas y bienes inmuebles dedicados a los llamados sectores intensivos en conocimiento. Cuenta con edificios repartidos en más de 25 ubicaciones, parques tecnológicos y campus universitarios de Países Bajos, Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania y ahora España.

Otra imagen del nuevo edificio construido por Kadans Science Partner la calle Severo Ochoa del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. / Alex Zea

Kadans es inversor, promotor y operador de parques científicos, participando en todo el ciclo de vida de los campus y sus empresas. Los inmuebles de Kadans albergan ya a unas 500 empresas. La empresa, además, cuenta con más de 30 futuros centros en desarrollo.

La compañía cuenta ya con otro edificio en el PTA de Málaga de 3.800 metros cuadrados que adquirió en su día a la multinacional tecnológica Babel (la antigua firma malagueña Ingenia) en diciembre de 2023 y que sigue siendo ocupado parcialmente por esta compañía en régimen de alquiler. Este espacio, denominado Node II, tiene espacios alquilables y 180 plazas de aparcamiento y fue transformado en su momento por Kadans para albergar a más empresas tecnológicas.

Con estos dos edificios, Node I y II, Kadans cuenta ya con una superficie alquilable de casi 15.000 metros cuadrados destinados a organizaciones dedicadas a la innovación, con espacios de laboratorios, salas blancas, y oficinas.