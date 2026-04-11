Con Málaga critica que la Junta "oculte los datos de demandantes de vivienda protegida"

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, defenderá en la próxima Comisión Informativa Especial de Cuentas de la Diputación de Málaga una iniciativa con la que su grupo critica lo que considera "una situación muy grave, y es que la Junta de Andalucía ha dejado de publicar los datos de demandantes de vivienda protegida".

Márquez ha advertido de que el Gobierno andaluz "han echado el cerrojo a la información justo cuando los datos muestran que el problema se ha disparado, y es que en estos momentos hay más de 439.000 andaluces y andaluzas esperando una vivienda, es decir, cuando la realidad molesta, Juanma Moreno no actúa, sino que la esconde".

Asimismo, ha señalado que "esto no es un hecho aislado, es un patrón". "No aplican la ley estatal de vivienda, no cumplen la ley andaluza, no activan el registro de vivienda vacía, no destinan el dinero de las finanzas a vivienda pública y ahora tampoco publican los datos. Pero es que además hay algo aún más grave, y es que no pueden decir que no tienen recursos, porque hoy Andalucía tiene más dinero que nunca para destinar a vivienda, el problema es que no lo ejecutan, ya que solo ponen uno de cada cuatro euros, y ni siquiera gasta lo que tiene", ha agregado.

Márquez ha incidido en que "estamos hablando de cientos de millones de euros sin ejecutar en plena emergencia habitacional. Cada euro que no se ejecuta es una vivienda que no se construye. Eso no es incapacidad, es modelo". "Han decidido no intervenir en el mercado de la vivienda. Han decidido dejar todo que todo lo regule el mercado y cuando el mercado manda la gente queda fuera", ha criticado en un comunicado.

De igual modo, Márquez ha recordado que "Moreno prometió 40.000 viviendas y hoy no puede acreditar ese compromiso. Por tanto, estamos ante un triple problema: incumple la ley, incumple sus promesas y ahora ocultan los datos".

Frente a esto, Con Málaga ha exigido "transparencia, ejecución de los recursos y políticas públicas valientes porque la vivienda no puede depender del mercado sino que tiene que ser garantizada por lo público".

Por último, desde el grupo provincial de Con Málaga han señalado que los acuerdos planteados reclaman que la Junta "restablezca la publicación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y cumpla plenamente la normativa autonómica, incluyendo el desarrollo del Registro de Viviendas Deshabitadas".

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También piden a la Junta "la movilización de vivienda vacía y un sistema de información del parque residencial, que ejecute íntegramente los recursos estatales y europeos destinados a vivienda, aumente su financiación propia, cumpla sus compromisos electorales en materia de vivienda protegida y destine legalmente el 70% (ampliable al 90%) de las liquidaciones de fianzas a políticas públicas, movilizando los 690 millones previstos para hasta 35.000 viviendas, orientando en conjunto su política hacia la ampliación del parque público, la regulación del mercado y la garantía efectiva del derecho a la vivienda".