El PP de Málaga arranca en Mijas la "campaña de la ilusión" para el 17M

La presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, presentó este sábdo en Mijas «la campaña constructiva, propositiva y de la ilusión» que plantea la formación de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo y ha destacado que «frente al odio, el fango y la crispación, desde el PP vamos a centrarnos en lo importante, que es presentar nuestras propuestas para seguir mejorando Andalucía y Málaga».

Así lo expuso junto al vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, durante su intervención en el IX Congreso del PP de Mijas, donde Ana Mata fue nombrada nueva presidenta de la formación local, marco en el que valoró el ejemplo de los alcaldes y alcaldesas populares, reivindicando que el éxito de nuestros regidores radica en su capacidad para «identificarse fielmente, al milímetro, con la sociedad que les rodea, gestionando así los intereses de sus vecinos».

De este modo, Navarro afirmó que los alcaldes y alcaldesas de la formación «son espejos donde los ciudadanos reconocen a esos gestores de sus pueblos y ciudades, igual que reconocen a Juanma Moreno que es, sin duda, el mejor presidente que ha tenido Andalucía».

La presidenta del PP malagueño incidió en que «ese nivel de identificación es muy alto en Mijas y, por tanto, auguramos que el PP mijeño siga estando al frente de los designios de esta ciudad, porque Ana escucha permanentemente, pulsa a diario el sentir de sus vecinos y sabe cuáles son sus anhelos, sus aspiraciones y las mejores soluciones para sus problemas».

Sobre Moreno, reivindicó que los andaluces y los malagueños «lo consideran garante del progreso en Andalucía. Se ha afanado por que asísea y su equipo trabaja duro bajando impuestos, simplificando trámites burocráticos, posicionándonos como la comunidad más competitiva en términos fiscales y atrayendo inversión; ganando contribuyentes y recaudando más para mejorar y reforzar los servicios públicos, que es lo que estamos haciendo». En esta línea, Navarro dijo que «nunca se ha invertido más en el sistema público de salud de esta comunidad autónoma. Nunca el Servicio Andaluz de Salud ha tenido más profesionales y nunca esos profesionales han estado mejor tratados, con mejores condiciones laborales, retributivas y también con mejores infraestructuras donde desarrollar su labor».

Los populares celebraron este sábado el IX Congreso del PP de Mijas, donde Ana Mata fue nombrada nueva presidenta de la formación local / L.O.

«No vamos a permitir que vengan otros de fuera a romper esa tranquilidad que reina en Andalucía desde hace siete años. Ni por parte de los que teledirigen un partido despersonalizado y deshumanizado desde Madrid, ni de quienes se fueron a Madrid para ocupar una posición privilegiada en el Gobierno de España con la que podría haber hecho mucho por esta tierra, pero no ha hecho nada».

Navarro valoró al gran equipo que acompaña a Ana Mata para presidir la formación local y reivindicó que el PP es un partido abierto y cercano. «hoy damos una lección y es que Mijas es lo primero. Por eso, es una gran noticia que Ana Mata presida el PP de Mijas para alegría y para bien de todos los mijeños».

Por su parte, Bendodo subrayó que «quien no entienda la política como una carrera de relevos, se equivoca», apuntando que Francisco Salado y Patricia Navarro «son el ejemplo», en alusión a sus papeles en la Diputación Provincial y al frente del partido.

«Creo que Ana ha sabido ilusionar a los mijeños, incorporar a todo el pueblo a este proyecto de regeneración, de cambio e impulso que es el proyecto del Partido Popular de Mijas», resaltó, indicando que «ha puesto la sexta marcha en el municipio y los vecinos ya se han dado cuenta de que aquí hay gestión y, sobre todo, resultados».

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Bendodo recordó que «el Partido Popular es líder, gobierna en 47 municipios de la provincia y el 90% de los malagueños tienen un alcalde o alcaldesa del PP». Frente a esto, el vicesecretario nacional afirmó que el PSOE «es un proyecto personal de Sánchez». «El socialismo auténtico ha dado un paso atrás,se ha recluido y está esperando que pase esta tempestad que se llama Pedro Sánchez para intentar regenerar su proyecto». Por último, Bendodo lamentó que, ante esta situación, los socialistas «ni ganan ni gestionan. Sánchez solo resiste», concluyó.