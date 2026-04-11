El precio del gasóleo sigue en máximos al comerse la guerra la rebaja del IVA

El precio del gasóleo convencional sigue en máximos, a casi dos euros por litro en las estaciones de servicio. Y también roza niveles históricos el utilizado en el sector primario, tanto en agricultura como en el sector pesquero. Así lo constatan las principales asociaciones de consumidores, que temen que la bajada del coste del barril de petróleo tarde en repercutirse en los bolsillos de las familias.

Ni la reapertura del estrecho de Ormuz ni las medidas fiscales, como esa reducción del impuesto especial que pesa sobre los hidrocarburos, aplicada el 22 de marzo por el Gobierno español, terminan de reducir significativamente los precios de los combustibles fósiles. Agrupaciones de agricultores y representantes de la flota pesquera malagueña lo han hecho público en estas últimas horas.

Detrás de esta situación señalan los expertos que la tensión de los mercados internacionales sigue elevada, lo que dificulta que no haya países o distribuidoras que hayan optado por mantener almacenado parte del caudal que atesoran, como reservas extraordinarias. Recordemos que incluso muchos gobiernos nacionales habían liberado ciertas cantidades, que ahora deberán ser repuestas, para destensionar los precios en pleno estallido de la guerra en Oriente Medio.

El Estado español renunciaba con la medida de finales de marzo a más de 1.000 millones de euros de recaudación durante los próximos tres meses, al reducir del 21% al 10% el IVA de los hidrocarburos. Varió el escenario con rebajas en el precio por litro de gasolinas y gasóleos, pero las dudas sobre la tregua en la guerra en Irán no terminan de aliviar tensiones.

Precios antes del conflicto

A finales de febrero, justo antes de que comenzara el conflicto bélico con Estados Unidos e Israel como principales focos de atención, al empezar a bombardear lugares estratégicos e incluso objetivos civiles en Irán, el precio medio de la gasolina estaba en 1,478 euros por litro, según reflejaban las informaciones públicas del Ministerio para la Transición Ecológica.

En su pico máximo llegó a 1,796 euros y, con la rebaja del IVA, hubo bajadas paulatinas hasta que se marcaron alrededor de 1,55 euros por litro. La escalada ha devuelto precios más altos, con picos en el gasóleo que repercuten directamente sobre el sector primario y en los bolsillos de los consumidores.

Es paradójico, como señalan los sindicatos y agrupaciones agrícolas, que el gasóleo se haya disparado mucho más después de la entrada en vigor del descuento en los impuestos. De hecho, prácticamente no ha bajado respecto a los máximos vistos en esta crisis. El litro de diésel casi se ha comido al completo la rebaja del IVA.

Peor momento: 1,94 euros el litro

Antes de que entrase marzo encontrábamos el litro de este combustible por 1,43 euros de media. En el peor momento del mes pasado se elevó hasta los 1,94 euros. Y en estos días sigue así en numerosas estaciones de servicio. Y donde más ha caído, la cuota porcentual es de apenas un 2%.

La organización agraria COAG ha solicitado al Gobierno central incluso «topar el precio» del gasóleo agrícola, que ha subido un 95% en lo que va de año. Aseguran que de esa forma se podría evitar la especulación. Recuerda esta agrupación que por cada 10 céntimos de subida la factura del combustible se incrementa en 7 millones de euros en determinadas comunidades autónomas.

También ha alzado la voz la patronal de armadores Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), que tiene en la provincia de Málaga a una de sus principales portavoces nacionales. Así han pedido asimismo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «medidas urgentes para paliar el alza del gasóleo por la guerra en Oriente Medio», y han alertado del «inminente cese de actividad» de muchos barcos por falta de ingresos.

Cepesca y la FNCP han enviado al Ejecutivo una carta en la que han advertido de que la situación de la flota se ha agravado «en las últimas semanas» y «numerosos buques podrían verse obligados» a amarrar, como ya ocurre en algunos puertos y pese a que Bruselas acaba de dar luz verde a nuevas medidas que compensen las pérdidas del sector ante la guerra.

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El principal factor detrás de esta crisis, según la propia flota malagueña, es el incremento del precio del combustible, que ha pasado de entre 0,50 y 0,60 euros por litro en enero a superar los 1,3 euros en muchos puertos españoles, e incluso los 2,2 euros en otros países. Ese aumento sube «de forma drástica los costes de explotación, poniendo en cifras negativas los balances de actividad».